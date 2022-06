Tester norske mot polske bær – resultatet overrasker

TV 2 HJELPER DEG: Sesongens første norske jordbær er nå å finne i utvalgte butikker. Heldigvis, for norske jordbær er jo best! Eller er de det?

Kjøper du Bama-produserte norske jordbær fra Meny betaler du 70 kroner for en kurv. Drar du til Rema 1000, finner du polske bær til 40 kroner. Smaker og ser folk egentlig forskjell? Vi lot 20 tilfeldige mennesker smake ett bær fra hver kurv, og resultatene overrasker.

Hvilke bær folket liker best ser du i videoen øverst i saken!

– Finnes en smaksfasit

Michelin-kokk Eirik Lillebø får presentert to tilsynelatende like jordbær, og blir bedt om å smake og gjette hvilket bær han tror er norsk.

– Skal jeg smake på det polske først?

Det skal altså ikke mer enn et kjapt blikk til før han gjenkjenner hvilket bær som ikke er produsert i Norge.

– Man kan gjenkjenne det norske bæret på den dype rødfargen, forklarer Lillebø.

ENGASJERT: Kokk Eirik Lillebø elsker lokale jordbær. Foto: Bernhard Moe Nyquist

De norske bærene er nemlig noe mørkere i rødfargen enn de polske. Lillebø mener det også gjenspeiles i smaken.

– Det norske bæret er søtt, fyldig og godt, mens det polske minner meg om vann.

Noen av deltakerne i smakstesten beskriver de polske bærene som mer syrlige, noe flere av testerne likte bedre enn sødmen i de norske bærene.

Lillebø hevder likevel at de tar feil i sin vurdering, og at han besitter fasiten for hvordan bærene skal smake.

– Hadde jeg vært elektriker kunne jeg konstatert bastant at jeg var sikker på hva som var rett, og vist til hvorfor. Slik er det jo ikke nødvendigvis som kokk, i og med at alle har hver sin smak, men akkurat her tar de som likte polske bær bedre feil, og jeg vet best, sier kokken.

– Vi må være stolte av noe, og for oss nordmenn er det i hovedsak Holmenkollen, dugnad og jordbær.

DUELL: Ser du hvilke bær som er de norske? Svaret får du i videoen øverst. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Kombinasjonen av lange, lyse døgn og lave temperaturer gir de beste bærene, forklarer Lillebø.

– Ikke før om to eller tre uker får vi de ekte norske bærene. Hvis du vil ha det aller beste av det beste, da må du til Tromsø. Tro meg: Fly dit, spis lokale jordbær, og du kommer ikke til å angre.

Dyrket i tunell

Siv Fagertun Remberg, førsteamanuensis, Institutt for plantevitenskap ved NMBU, har flere teorier for hvorfor smakstesterne praktisk talt er splittet.

– Det er kanskje sånn at om man har blitt vant med smaken av utenlandske bær man har fått servert på vinteren, så vil man sette større pris på disse også på sommeren.

I FELTEN: Siv Fagertun Remberg i sitt rette element. Foto: Janne Karin Brodin

– Importbær er ofte av sorten Elsanta, en sort som kjennetegnes ved faste og holdbare bær, mens nordmenns egentlige favorittjordbær kommer av en sort som blomstrer senere på sommeren.

– Det finnes mange variasjoner i jordbær. De modner til ulik tid, og det er flere ting som påvirker selve smaken. Derfor vil jordbærsmaken endre seg naturlig gjennom den norske sesongen.

– Mange mener også at de utenlandske bærene har blitt bedre på smak, forklarer Remberg.

Hun sier at det ikke nødvendigvis er så store forskjeller mellom selve produksjonsteknikkene av utenlandske og norske bær. De norske jordbærene du får kjøpt så tidlig på sesongen dyrkes nemlig frem i tuneller.