Regjeringen vil ha boligblokker i tre, stoppes av høyden

Boligblokker av tre blir litt høyere enn boligblokker av betong. Det har ikke reguleringsplanene i kommunene tatt høyde for. Det spenner bein for regjeringens klimapolitikk.

1. juni vedtok regjeringen endringer i byggeforskriftene som de mener vil bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra nybygg.

Problemet er at gulvene i en klimavennlig fire etasjes blokk i tre er litt tykkere. Dermed blir slike blokker 60 til 80 centimeter for høye i forhold til reguleringsplanene som er vedtatt i kommunene.

Tar et år å få dispensasjon

– Hvis du ser på bygget bak her nå, vil du se at tykkelsen på den er 15 til 20 centimeter tykkere enn hvis du hadde bygd i betong, sier daglig leder i BoligPartner Trehusene, Knut Moe, og peker på etasjeskillerne i en nyoppført boligblokk av tre i Fetsund.

TYKKERE GULV: Kravene til brannfaste og lyddempede gulv gjør dem tykkere enn betonggulv, viser daglig leder i BoligPartner Trehusene, Knut Moe. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Summert over fire etasjer, vil du da få en differanse som blir 60 til 80 centimeter på total byggehøyde.

Og da blir blokka for høy. For i reguleringsplanene i de fleste kommunene i Norge er makshøyden for en boligblokk på fire etasjer satt som om bygget skulle vært bygget i betong, nemlig 12,5 meter.

– Da er jo vi nødt til å søke enten om dispensasjon eller å gjøre en planendring for å kunne bygge det samme etasjeantallet som planen er regulert for, sier Moe.

Favoriserer betongbygg

– Det gjør at det gjerne tar et år ekstra å komme i gang med byggingen. Per nå så gjør jo dette at disse tomtene favoriserer å bygge i betong.

Boligpartner mener det bidrar til ulike konkurransevilkår og gjør det vanskeligere å bygge mer bærekraftig.

Det byggtekniske rådgivningsfirmaet Sweco har i et prosjekt gjort en analyse som viser at lavblokker i tre reduserer CO2-utslipp med 30 prosent sammenlignet med referansebygg i betong.

KUTTER UTSLIPP: Boligbygg av tre gir 30 prosent lavere utslipp fra byggingen, ifølge Sweco. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Trehus er også god distriktspolitikk. For å sikre lønnsomhet må ofte store eiendomsutviklere som bygger i betong satse i stor skala, noe som vanskeliggjør boligbygging i grisgrendte strøk, mener Moe.

– Med gode konsepter for leilighetsbygg i tre, er det mulig å bygge færre enheter på mindre steder.

Ber regjeringen rydde opp

Boligpartner mener det er et paradoks at regjeringen på den ene siden signaliserer at det skal bygges miljøvennlig, men på den andre siden ikke tar grep for å gjøre det mulig.

– Det mener vi at de kan løse på dagen, hvis de vil, ved å sende rundskriv til alle kommunene, sier Knut Moe.

– Hvis regjeringen ønsker at bygg- og eiendomssektoren raskere skal bli mer bærekraftig, samt bidra til reduserte klimautslipp, kan de gjøre det med et pennestrøk, ved noe så enkelt som å gi alle kommuner beskjed om at alle dispensasjonssøknader skal innvilges for søknader om blokker i tre med samme etasjeantall som det står i reguleringsplanen.

– På denne måten ville målsettingen til regjeringen om å redusere CO2-utslipp gått langt raskere.

Regjeringen stoler på kommunene

Kommunal- og distriktsdepartementet har ikke stilt til intervju, men statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) skriver i en e-post at det lokale selvstyret er viktig for denne regjeringen og at det etter plan- og bygningsloven er kommunen som setter rammene for utformingen av de lokale omgivelsene.

– De bestemmer også hvor stort og høyt det skal bygges. Dette gir forutsigbarhet for alle kommunens innbyggere og for næringslivet, og det hindrer også konfliktfylte naboklager om byggehøyder og byggevolum, skriver statssekretær Kjersti Bjørnstad.

GODT NOK: Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) har tiltro til at kommunene selv legger til rette for klimavennlige bygg. Foto: Trond Isaksen

– Jeg har tiltro til at kommunene legger til rette for klimavennlige bygg når de bestemmer arealbruken.

Statssekretæren skriver videre at kommunen har tilstrekkelige og gode verktøy for å sikre at miljø og klima blir ivaretatt i planleggingen av boligområder.

– I eksisterende arealplaner kan kommunen også vurdere å bruke en forenklet planprosess hvis det er behov for endringer, skriver Bjørnstad.

– For eksempel for å justere byggehøyder og andre forhold som ikke er problematiske.

Skuffet

Boligpartner er skuffet over at regjeringen ikke aktivt vil sikre mer bærekraftige bygg.

– All den tid regjeringen snakker om bærekraftig boligbygging i Hurdalsplattformen, er vi overrasket over at de ikke ser at dagens bestemmelser både er konkurransevridende og favoriserer bygg i stål og betong, sier daglig leder i BoligPartner Trehusene, Knut Moe.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke aktivt vil sikre mer bærekraftige bygg, som på toppen av det hele vil bidra til mer distriktsvennlig boligbygging - helt i tråd med uttalte ambisjoner.

Knut Moe fremholder at innspillet ikke vi sette til side den kommunale selvråderetten.

– Etasjeantallet er avklart lokalt i en demokratisk forankret reguleringsplan. Det vi etterlyser er veiledning til kommunen, via rundskriv, for å vurdere avvik på byggehøyde som følge av byggematerialer.