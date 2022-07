Ny vaksinestudie: – Svært viktig

Haukeland universitetssykehus har nå startet opp en helt nye studie, som del av en større europeisk undersøkelse om hvordan kroppen reagerer på en fjerde dose med vaksine.

– At vi ble plukket ut til å være med er en fjær i hatten for oss. Det skyldes den kompetansen vi har på vaksineforskning her på influensasenteret, sier Rebecca Cox.

I første omgang er det personer over 75 år som skal være med på studien, som foregår ved at deltakerne får vaksine fra Moderna eller Pfizer som en fjerde dose.

Følges i et år

– I tillegg til en helsesjekk tar vi blodprøve før dosen settes og nye blodprøver etter to uker og tre, seks og tolv måneder, sier vaksineforskeren.

Det er ingen øvre aldersgrense for å være med på studien, som skal følge pasientene gjennom et år.

– Det er fantastisk med disse spreke eldre som kommer hit og donerer blodet sitt i forskningens navn. Vi undersøker hvordan immunforsvaret evner å huske, og hvordan det utvikler seg over tid etter at de har fått vaksinen, sier den ansvarlige for studien, overlege og spesialist på infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssjukehus, Kristin Mohn.

Overlege ved Haukeland Universitetssjukehus, Kristin Mohn, er ansvarlig for den nye studien. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hensikten med studien er å finne ut hvilke vaksine som gir mest antistoffer og dermed best beskyttelse mot covid-varianter.

– Vi startet på onsdag, men trenger flere deltagere som vil være med på studien. De kan ta kontakt med influensasenteret, sier Rebecca Cox.

Forskningen skal også gi bedre svar på hvor lenge man skal vente etter en tredje vaksinedose før man eventuelt setter en fjerde.

– Vi trenger mer vitenskapelige bevis. Derfor er det viktig med klinisk utprøving, sier Cox som understreker at selv om pandemien nå er under kontroll her i landet så den på ingen måte over.

– Viktig studie

Den nye studien hilses velkommen av andre ledende vaksineforskere.

– Studien er svært viktig fordi den undersøker den gruppen som har høy risiko for alvorlig sykdom. Så å finne ut hvordan « boosting» virker gjennom en fjerde dose er viktig for å hindre alvorlig sykdom og død, sier Gunnveig Grødeland, seniorforsker på immunologi ved UiO.