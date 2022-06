Prisen på bensin og diesel er rekordhøy. Enkelte har rapportert om opp mot 30 kroner per literen. Priser vi knapt kunne forestilt oss for bare noen måneder siden. Her har utviklingen gått brennfort.

I dag er over 80 prosent av nybilene som selges elektriske. Den utviklingen har også gått raskere enn de fleste hadde forventet.

Men det er likevel mange biler som trenger fossilt drivstoff fortsatt. Om vi ser på diesel- og bensinbiler solgt i Norge bare siden år 2000 – ender vi på over 2 millioner biler.

Provosert

Mange av disse ruller fortsatt på veiene. I tillegg kommer alle hybdridbiler, ladbare hybrider og veteranbiler – som også trenger bensin eller diesel for å kunne brukes.

Da er det kanskje ikke så rart at noen ble skuffet over at regjeringen valgte å ikke gjøre noe med avgiftene på drivstoff i revidert nasjonalbudsjett?

En av dem som ikke bare ble skuffet, men også skikkelig provosert, er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen. I siste episode av BroomPodden får han et spørsmål som vekker noen sterke følelser.

