Slik jakter landslagskapteinen på EM-formen: – Vi har ingen garantier

– Akkurat nå er jeg ikke der. Det er sånn det er, sier en åpenhjertig landslagskaptein når hun møter TV 2 i begynnelsen av juni.

Maren Mjelde har lagt bak seg det hun selv beskriver som et av de mest intense årene i karrieren:

I mars 2021 pådro hun seg en alvorlig kneskade. Mjelde måtte opereres og var satt ut av spill i lang tid.

Hun gjorde comeback for klubblaget Chelsea i november samme år, men plutselig forsvant hun fra banen igjen etter en kort periode.

Landslaget og klubben trakk i nødbremsen. Kneet var ikke klart for belastningen ennå. Mjelde måtte «starte på nytt» tilbake i bassenget og styrkerommet i en lang periode.

16. mars fikk hun prøve seg igjen og det endelige «comebacket» var et faktum. På landslagssamlingen i april fikk Mjelde også et innhopp i landskampen mot Polen.

Siden da har de siste månedene dreid seg fullstendig om å forberede seg til fotball-EM for Norge.

– Vi har jo ingen garantier for noe som helst, men jeg har hele tiden sagt til meg selv at jeg må gjøre den knallharde jobben hver eneste dag og gjør det beste jeg kan, så er det forhåpentligvis godt nok når vi kommer til juli, forteller Mjelde.

Slik jakter hun toppformen

Chelseas sesong var ferdig etter FA-cupfinalen 15. april.

Mjelde forteller at hun gjerne kunne tenkt seg at sesongen varte en liten stund til for kneet hennes har stivnet til når det har vært «for lenge» uten fotballtrening.

Derfor var landslagets «pre-precamp» i begynnelsen av juni et etterlengtet tilbud for 32-åringen, som dermed fikk tjuvstarte litt på EM-oppkjøringen sammen med noen av landslagsvenninnene før hele troppen starter opp mandag 20. juni.

– I treningshverdagen min nå så er det mye trening. Så jeg håper jeg får mye igjen for det når vi kommer til juli. Det er ikke nå jeg skal være i toppform, sier Mjelde på spørsmål om hvor langt unna «hundre prosent» hun føler seg.

Hjemme på ferie i Bergen har Mjelde trent knallhardt fysisk for seg selv, som hun har delt på sin Instagram-profil:

– Hva er det viktigste du gjør nå frem mot EM for å nærme deg hundre prosent?

– Alt jeg gjør, særlig på fotballbanen, må være så kamplikt som mulig. Det er de situasjonene jeg ikke har vært borti på lang tid, sier Mjelde.

32-åringen fikk noen innhopp for Chelsea i sesongavslutningen, men med «tjue minutter her og der» mener hun at hun kjente mer på innbytterpulsen enn at hun fikk kamptrening.

– Så nå må jeg være i situasjoner som er like de jeg møter i kamp. Det har jeg gitt beskjed om at jeg trenger. Stort spill, lange løp, sprinter og de tingene der, forteller 32-åringen.

Maren Mjelde og landslagssjef Martin Sjögren i forbindelse med uttaket av EM-troppen 7. juni. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Landslagssjef Martin Sjögren forteller også til TV 2 at ambisjonen er at de skal få Mjelde klar for å spille fulle kamper når mesterskapet starter for Norges del 7. juli.

– Maren er viktig for oss. Hun bidrar med en ro og har vært i denne typen situasjoner mange ganger tidligere med å spille store kamper. Det er klart at Maren trengs, sier Sjögren.

– Vår ambisjon er er at Maren er klar for å spille 90 minutter, men også at hun er klar for å spille på det nivået som trengs i et mesterskapet, fortsetter svensken.

For lagvenninne Guro Reiten er det liten tvil om hvilken påvirkning 32-åringen har for det norske landslaget.

Maren Mjelde og Guro Reiten er lagvenninner i Chelsea og på landslaget. Foto: Tess Derry

– Altså, Maren er så viktig. Vi har virkelig savnet henne. Hun er på en måte tryggheten i hele laget, sier Reiten.

– Hun er så fotballsmart at hun tar veldig mange på det. Hun spilte jo noen kamper før jul hvor hun ikke var i nærheten av hundre prosent – ikke i nærheten - og likevel holdt hun nivået. Det sier vel ganske mye om henne, fortsetter Chelsea-stjernen.

Når landslagets offisielle EM-oppkjøring starter mandag 20. juni, har Mjelde to og en halv uke på å finne toppformen før Norges åpningskamp mot Nord-Irland 7. juli.

– Jeg håper jo at rollen min i dette mesterskapet skal være mest på banen. Det er det jeg jobber for og det er vel det vi alle sammen håper skal skje, men jeg må jo være god nok til å spille også, sier 32-åringen.

Uansett om hun finner den sportslige toppformen eller ikke, er Mjelde veldig klar for å bidra rundt laget – en rolle hun har blitt godt kjent med i Chelsea det siste året.

Maren Mjelde stod på sidelinjen da Chelsea spilte Champions League-finale i 2021. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

– I treningshverdagen så har jeg vært med å pushe de som spiller, sånn at i hvert fall de er på tå hev. Jeg banker jo på døren jeg og. Jeg har jo lyst til å være med å bidra, sier 32-åringen engasjert.

– Som kaptein for dette laget, så har man et ekstra ansvar uansett om man spiller eller ikke. Så det kjenner jeg ekstra på. Men jeg håper jo selvfølgelig at jeg kan bidra mest på banen. Jeg vet at jeg har veldig mye å gi, avslutter hun.