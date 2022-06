«Game of Thrones»-karakteren Jon Snow får egen serie

GOD KVELD NORGE (TV 2): HBO planlegger egen spin-off-serie om karakteren Jon Snow, ifølge The Hollywood Reporter.

Den populære TV-serien «Game of Thrones», som har satte flere strømmerekorder, får en egen spin-off-serie om karakteren Jon Snow, ifølge The Hollywood Reporter.

HBO har foreløpig ikke bekreftet dette selv enda, men magasinet skriver at strømmetjenesten er i en tidlig fase i utviklingen av oppfølgerserien.

Fortsetter i rollen

Ifølge magasinet er det ventet at det er skuespiller Kit Harington som kommer til å spille rollen som Jon Snow også i oppfølgeren.

Harington ble Emmy-nominert to ganger for rollen hans som Jon Snow i den populære TV-serien.

I den siste sesongen av «Game of Thrones», oppdaget Jon Snow at hans sanne navn var Aegon Targaryen, en potensiell arving til Iron Throne.

Han ble forvist fra Westeros, og reiste nord for muren med Wildlings for å forlate sitt gamle liv.

Flere GOT-prosjekter

«Game of Thrones» er HBOs mest populære og Emmy-vinnende serie gjennom tidene, ifølge The Hollywood Reporter.

Dersom HBO er igang med utviklingen av en egen serie om Jon Snow, er det nå syv «Game of Thrones»-prosjekter på gang, i tillegg til den kommende «House of the Dragon»-forløperen.

«House of the Dragon» forteller historien om en borgerkrig i House Targaryen og foregår rundt 200 år før hendelsene i «Game of Thrones», og blir tilgjengelig 21. august.