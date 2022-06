Nok en varmerekord i Paris: – En forsmak

Lørdag settes også varmerekord i Paris for juni måned. Michael er ikke den eneste som har problemer i ekstremvarmen.

Med store solbriller sitter Olga Yefimova og dingler med bena i vannet ved siden av den største severdigheten i Paris. Folk tar selfier nær vannspruten fra fontenene ved Eiffeltårnet. Vannselgerne har gode dager. Heldigvis, for vann er livsviktig under en hetebølge. Gradestokken har krøpet oppover de siste dagene. Topptemperaturen i Paris på lørdag blir i overkant av 38 grader, melder MeteoFrance.

– Det er veldig varmt. Egentlig ville jeg reise til havet. Det var drømmen min. I stedet ble det besøk hos venner i Paris, forteller Olga Yefimova, som bor lenger nord i Frankrike.

Den nye normalen

Varmerekordene slås en etter en i byer og kommuner i Frankrike. Denne helgen er det temperaturer opp mot 40 grader i nesten hele landet. Noen steder også helt opp til 42 grader. Aldri tidligere er det målt så høye gjennomsnittstemperaturer i juni måned. Tidligere hetebølger har vært i juli og august, som regnes som sommeren sør i Europa.

Den ekstreme varmen kommer fra Nord-Afrika og startet i Spania og Portugal sist uke med temperaturer langt opp på 30-tallet. I Sevilla, sør i Spania, var temperaturen oppe i 42 grader, og rundet hele 43 grader i byen Andújar sør-øst i landet. Spanske brannmannskaper har kjempet mot flere skogbranner utenfor Barcelona. Brannene er resultatet av ekstrem tørke etter de svært høye temperaturene i juni.

Varmen siger videre opp mot Belgia, men søndag er det ventet tordenvær og regn og at ekstremværet er over for denne gangen.

Folk blir bedt om å holde seg mest mulig unna direkte sollys utendørs. Sørge for at temperaturen ikke blir for høy innendørs, men det er ikke like enkelt når nattetemperaturen kryper over 26 grader enkelte steder.

NEDKJØLING: Olga Yefimova kjøler ned føttene i fontenen ved Eiffeltårnet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det er for varmt, og jeg liker ikke å jobbe i denne varmen, sier gatefeier Michael Cherubin.

Han har trukket inn i skyggen og lesker strupen med energidrikk. Hans våpen mot varmen er mye væske og skygge. Michael er fra Martinique og vant til varme, men han sier at varmen er annerledes i Paris. Det er mye tyngre å jobbe i varmen i den franske hovedstaden, fordi forurensningen er ekstremt høy på grunn av varmen.

– Er du bekymret for klimaendringene?

– Nei, sier han og trekker på skulderne.

IKKE FORNØYD: Figuren i vinduet på denne japanske restauranten i Paris er ikke fornøyd. Turister og lokalbefolkningen puster også tungt i rekordvarmen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hetebølgen har ført til mer oppmerksomhet om klimaendringene i Frankrike. Søndag er det parlamentsvalg i Frankrike, og klimadebatten har nesten vært fraværende i valgkampen. Tidligere laget franske medier stort sett reportasjer om barn i fontener under hetebølger. Nå er det også klimaeksperter i TV-studioene. Det arrangeres debatter om fremtidens storbyer og behovet for flere parker, for at folk skal finne skygge for ekstremvarme.

– Denne hetebølgen er en forsmak på det fremtidige klimaet vårt, skriver klimatologen Christophe Cassou på Twitter. Han er medlem av regjeringens klimapanel.

– Det vi ser bekrefter prognosene våre måned etter måned. Å fornekte hvor alvorlig dette er, er ikke lenger en mulighet, sier han.

Ifølge Cassou vil somrene i 2050 være slik som hetebølgene er nå.

Museer som kjøling

Turistene er tilbake i Paris etter pandemien, To av dem er Tilly og Pirette fra Amsterdam. De er på storby-weekend og forteller om mye omsorg fra parisiske kelnere i varmen.

KJØLEROM: Pirette og Tilly fra Amsterdam har funnet løsningen på å kjøle seg ned. De går på museer. Foto: Santiago Vergara.

– Var var akkurat på en restaurant og spiste. Der kom kelnerne med vann hele tiden.

De har funnet løsningen for å unngå varmen.

– Vi vil finne noen museer å gå på, for der er det kjølig.

Alt går litt saktere når det er så varmt. Mange holder seg innendørs, men til tross for heten er det noen som drister seg til et slag petanque midt i Paris.

VARM TEAMBUILDING: Riktignok var det bare 34 grader da Arno Pascal og kollegene spilte petanque i Paris. Men resten av dagen tar han inne,

Arno Pascal har tatt på seg solhatten og kaster jernkulen bortover banen med hard sand. Svetten renner på deltagerne. Han er på teambuilding med kollegene sine. Alle har på seg like solhatter med firma-logo, som beskyttelse mot sola.

– Denne varmen er helt uvanlig. Jeg skal være innendørs resten av dagen, sier Arno.

I 2003 døde 70 000 mennesker i Europa i den verste hetebølgen inntil da. Etter det laget mange land kriseplaner for perioder med ekstremvarme.

I Frankrike kan du registrere deg for å bli oppringt med jevne mellomrom for en sjekk om du har det bra i varmen. Du kan også få hjemmebesøk. Dette er et tilbud til de eldste og svakeste. I tillegg er det «avkjølingsentere» i de større byene. Der kan du droppe inn, få noe å drikke og kjøle deg ned i omgivelser med klimaanlegg.

– Vi er ansvarlige for de aller svakeste. Alle bør sjekke hvordan det går med sine aller nærmeste, er rådet Alexandre Joussard, talsmann for Sivilforsvaret, gir. Sivilforsvaret har blant annet måttet bryte seg inn i overopphetede biler, hvor barn er blitt etterlatt.

HOLDER UT: Olga Yefimova holder ut i varmen, og tenker på hvordan landsmennene hennes har det i Ukraina. Hun kom til Frankrike i april.

Olga har med seg en stor kjøletermos med vann til vannkanten ved Eiffeltårnet.

– Jeg drikker tre liter vann om dagen nå.

Ekstremvarmen er likevel ingenting mot det som skjer i hjemlandet hennes. Olga er ukrainsk flyktning og kom til Frankrike i april, for å være sammen med sønnen sin på 18 år. Mannen hennes er soldat i de ukrainske styrkene og kjemper mot russerne i Donbass. Den tidligere styreren i en barnehage utenfor Kiev har vondt i hjertet for Ukraina. Noen dager med varme holder hun ut.