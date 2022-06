Her er de første fremmedkrigere fra USA i russisk fangenskap

Siden 9. juni har to amerikanske fremmedkrigerne vært savnet nord for Kharkiv. Etter dagevis med spekulasjoner, kan man nå bekrefte at Alexander Drueke og Andy Huynh er tatt til fange av russerne.

Alexander Drueke og Andy Huynh er de første amerikanske statsborgerne som er tatt til fange siden krigen startet 24. februar.

I et ferskt intervju publisert av den statlige russiske TV-kanalen Russia Today, deler de to tydelig medtatte veteranene sine tanker om konflikten.

– Til alle andre veteraner som vurderer å reise til Ukraina: Ikke gjør det. Jeg vet ikke hvorfor Vesten bare fokuserer på å sende våpen og penger. Det kan være så slipper å forholde seg til problemet selv, sier Drueke.

Både Drueke og Huynh har tjenestegjort flere år i det amerikanske forsvaret. I intervjuet med RT uttrykker de begge misnøye med den vestlige håndteringen av krigen, noe som gir grunn til å anta at intervjuet ble gjort under press.

FORSVUNNET: Alexander John-Robert Drueke og Andy Tai Ngoc Huynh har vært savnet siden 9. juni. Foto: Privat

– Jeg mener at ikke bare USA, men hele Vesten har drevet med propaganda. Jeg har ikke sett noen eksempler på at Russland skjødesløst dreper sivile, forteller Huynh, som har vært i Ukraina siden april.

Huynh forteller videre at både han og Drueke behandles humant av sine russiske fangevoktere, og påpeker at de blir gitt både mat, vann og tepper for å holde seg varme.

RT advarer på sin side om at «Drueke og Huynh har mye å tape». TV-kanalen viser ifølge Washington Post til en fersk rettsavgjørelse i domstol styrt av russiske separatister, hvor to britiske og en marokkansk fremmedkriger ble dømt til døden.

Avfeies som propaganda

De siste dagene har en rekke av soldatenes familiemedlemmer stilt opp i store amerikanske medier og uttrykt sin bekymring for de savnede mennene. Alexander Druekes tante Shaw avfeier intervjuene med RT som «propaganda».

– RT hevder at de opplevde den ukrainske hæren som uorganisert og inkompetent, og at de hater Ukraina. Det er ikke sant i det hele tatt, sier mor Lois Drueke til Washington Post.

SAVNET: Lois Drueke avfeier intervjuet med sønnen som russisk propaganda. Foto: Privat

Også Huynhs familie har fått med seg videoene, og jobber nå for å få veteranen hjem til Alabama.

– Jeg ønsker ikke å kommentere videoen, men vi fortsetter å be for at både Andy og Alex kommer seg trygt hjem. Vi er takknemlige for all hjelp og støtte vi har fått i arbeidet med å få dem hjem, sier Huynhs forlovede Joy Black.

Rykteflom etter Telegram-innlegg

Det har lenge versert rykter om at de to amerikanerne var i russisk fangenskap, både i tradisjonelle og sosiale medier. Det er først etter dette intervjuet intervjuet at Faktisk Verifiserbar kan bekrefte at det dreier seg om de to fremmedkrigerne, selv om man fremdeles venter på en uttalelse fra amerikanske myndigheter.

Andy Huynh also paraded before RT cameras, again under duress

pic.twitter.com/64TOZShSeY — DivaKnevil Ⓥ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@DivaKnevil) June 17, 2022

Soldatene snakket sist med sine familiemedlemmer 8. april. Soldatenes offiser sier til CNN at mennene sist ble sett 9. juni, under et slag i nærheten av landsbyen Izbytske, nord for Kharkiv.

Til tross for gjentatte leteaksjoner etter slaget klarte man ikke å finne mennene.

– Det var absolutt kaos. Det var over hundre soldater som rykket mot oss, mens en stridsvogn skjøt mot oss på 30-40 meters avstand, forteller offiseren, som av sikkerhetshensyn ønsker å være anonym.

Dagen etter slaget hevdet en russisk Telegram-konto at to amerikanske soldater var blitt tatt til fange nord for Kharkiv. Det samme rapporterte britiske Telegraph sist torsdag. Avisen siterte en ikke-navngitt soldat som hevdet å ha kjempet sammen med duoen da de ble tatt til fange.

RYKTEFLOM: Telegram-innlegget fra kontoen Supertima delte sist torsdag det de hevdet var et bilde av soldatene, uten at dette bildet lot seg verifisere. Foto: Skjermdump/Telegram/Faktisk

Samme dag dukket det opp et bilde på Telegram-kontoen Supertima, en pro-russisk propagandakanal. Her ser man et bilde av to medtatte menn i militæruniform, som sitter bakbundet på lasteplanet til et kjøretøy.

– Joggeturen gjennom skogen endte dårlig, det samme gjorde turen til Ukraina for lettjente penger 😁, står det i den tilhørende bildeteksten.

Mandag kan man altså bekrefte at de to mennene er Drueke og Huynh. De blir dermed de første amerikanske statsborgerne som er tatt til fange under krigen, skriver CBS News.

Klar beskjed fra Biden

Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke bekreftet at Drueke og Huynh er tatt til fange, men har de siste dagene «arbeidet iherdig» for å skaffe mer informasjon om soldatene.



– Vi vet ikke hvem de er. Men la meg understreke dette: Amerikanere bør ikke dra til Ukraina, sa Joe Biden til reportere i helgen.

KLAR TALE: USAs president Joe Biden fraråder amerikanske statsborgere å dra til Ukraina. Foto: Evan Vucci/AP Photo

Krigsfangene skaper diplomatisk hodebry for Biden og USA. Det hvite hus bistår Ukraina med både våpen, utstyr og økonomisk støtte, men vil for enhver pris unngå å bli direkte involvert i en konflikt med Russland. Talsperson Ned Price i Utenriksdepartementet bekreftet at Drueke og Huynh er savnet, men kan foreløpig ikke si om de sitter i russisk fangenskap.

– Hvis vi hadde grunn til å dro at disse individene var i russisk varetekt, er det noe vi ville sett nærmere på, sa Price til New York Times torsdag.

Siden Russland invaderte Ukraina i slutten har februar, har en rekke utenlandske statsborgere med varierende grad av kamperfaring vervet seg til krigen. Det anslås at flere hundre av disse av amerikanere, slik som Drueke og Huynh.

Drueke har ifølge The Guardian vært stasjonert i Irak ved to anledninger, og lærte ukrainske soldater hvordan man skulle bruke amerikanske våpen. Huynh har på sin side tjenestegjort i US Marines.

Forrige uke ble det også kjent at den tidligere offiseren Grady Kurpasi er savnet i Ukraina, han ble sist sett i april.