Norge innfører flere sanksjoner mot Russland

– Vi står sammen med EU om sanksjonene mot Russland for å opprettholde presset på landets regjering og listeførte elite. Nå forbyr vi import av olje som fraktes sjøveien fra Russland til Norge, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Forbudet mot å importere råolje og andre petroleumsprodukter fra Russland trer i kraft umiddelbart, men forskriften inneholder overgangsperioder fram til 5. desember 2022 for råolje og fram til 5. februar 2023 for petroleumsprodukter.

Utenriksdepartementet omtaler dette som historisk omfattende sanksjoner, og legger til at de er siktet inn mot å redusere Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina.

– Sanksjonene har strammet seg til i flere runder. Med forbudet mot å importere olje, restriksjoner mot flere store banker og forbud mot en rekke flere varer som kan ha betydning for Russlands militære kapasitet, er muligheten til å handle med Russland svært innsnevret, understreker utenriksministeren.

Norge er blitt kritisert for russisk import etter at krigen startet 24. februar. Ifølge E24 kjøpte Norge varer for 3,1 milliarder kroner fra Russland i mars, noe som tilsvarer en oppgang på hele 90 prosent fra i fjor.