Venter stor endring: – Forferdelig skremmende

Samtidig som Russland er under kraftige sanksjoner fra Vesten, skor de seg på allianser med verdens to mest folkerike land.

Det sier Frode Nilssen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og professor ved Handelshøgskolen ved Nord universitet. Han er Russland-kjenner og ekspert på internasjonal handel.

– Russland sitter ikke i et vakuum. De har jo bygd allianser i økende grad i lang, lang tid. De har fått sterkere og sterkere allianser med andre ikke-demokratiske nasjoner som Kina, India, Sør-Afrika og andre oljenasjoner for å nevne noen, sier han til TV 2.

Frode Nilssen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og professor ved Handelshøgskolen ved Nord universitet. Foto: Fridtjof Nansens institutt

Krig eller ikke: Det er et behov

Mens Vesten har hatt stort fokus på å kutte importen av russisk olje- og gass, til tross for at blant annet EU er svært avhengige av det, fortsetter Russland å tjene penger på eksport av nettopp disse varene.

– Et av poengene er jo at de latterlig rike oligarkene i stor grad har bygd formuene sine på naturressurser som det er veldig stor etterspørsel etter i verdensmarkedet. Det er både nikkel, tømmer, olje og gass, blant annet. Det er jo ting som etterspørres, krig eller ikke krig.

Og selv om Europa skulle komme til å klare seg uten russisk olje og gass, står andre land så å si i kø for å få kjøpe det fra Russland.

– India og Kina til sammen er jo nesten halve jordens befolkning, og de har behov for mye av de ressursene som Russland har. Så det kan være noe av forklaringen på at oligarkene fortsatt tjener masse penger.

– Et stort men

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Jakub M. Godzimirski, trekker overfor TV 2 frem et annet aspekt ved russisk økonomi etter at Vesten reagerte knallhardt på landets invasjon av Ukraina.

– Da Putin kom til makten i sin tid, ble noen oligarker arrestert. Dette fikk resten til å gå med på en slags avtale om at de skal drive sin business, men ikke blande seg i politikken. Disse er hardt rammet av sanksjoner fra Vesten i dag, men det er et stort men:

– Nå er situasjonen slik at mange vestlige selskaper har trukket seg ut av Russland, og da åpner det seg mange muligheter for oligarkene. De kan tjene penger på det som for eksempel skjedde da McDonald's trakk seg ut. De kan ta over og å tjene store penger på det fordi konkurransen forsvant, rett og slett.

NUPI-FORSKER: Jakub M. Godzimirski. Foto: Christopher Olssn

NUPI-forskeren sier dette kan gjøre opp for noe av tapet de har hatt som følge av vestlige sanksjoner.

– De mistet altså hus og eiendommer i Vesten, men samtidig åpnet situasjonen andre dører, som for eksempel ved at de kan ta over IKEA sine butikker også videre. Så det er et sammensatt bilde.

Kjøpte opp alle McDonald'sene

I midten av mai forlot hurtigmatkjeden McDonald's Russland på grunn av krigen i Ukraina. Tre dager senere annonserte den russiske forretningsmannen Aleksandr Govor at han ville kjøpe alle de 850 restaurantene i Russland.

OPPKJØP: Forretningsmannen Alexander Govor kjøpte opp McDonalds i Russland da kjeden valgte å trekke seg ut i midten av mai. Foto: Dmitry Serebryakov

15 av dem har nå åpnet igjen under navnet «Vkusno & tochka», som kan oversettes til «Deilig og ingenting annet» eller «Deilig. Punktum.». Resten av restaurantene ventes å åpne i løpet av sommeren.

En del av salgsavtalen skal ha vært at Govor gikk med på å beholde de om lag 51.000 ansatte som jobbet for kjeden før oppkjøpet, og det i minst to år. I tillegg er det stort sett det samme på menyen som McDonald’s-restaurantene pleide å tilby.

Flere eksperter peker nå på at oppkjøp og videre drift som dette, egentlig dreier seg om et forsøk på å blidgjøre den russiske befolkningen og Putin.

Slik så den første McDonald's-restauranten i daværende Sovjetunionen ut da den åpnet i Moskva i 1990. Foto: NTB Les mer Nye eiere har tatt over og fra nå av heter den populære billigmatkjeden «Vkusno & tochka». Slik ser det samme bygget ut i dag. Foto: NTB Les mer

– Et spill for galleriet

Russland-ekspert, Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen, bekrefter at det det foregår en slags nasjonalisering av utenlandske bedrifter i Russland nå, men at det ikke er til oligarkenes store jubel.

– Oligarkene var ikke forberedt på de sanksjonene som kom, og de er ikke akkurat glade for å ta over nasjonale bedriftene. De er nemlig avhengige av produksjon, og det er ikke bare lett slik det er nå. Det viser seg at Russland var veldig tilknyttet Vesten.

Hun mener oligarkene holder liv i bedriftene som er forlatt av Vesten, for å gjøre samfunnet en tjeneste og samtidig blidgjøre maktapparatet.

– Oligarkene prøver selvfølgelig å vise lojalitet, og de som har gått inn og tatt over for utenlandske bedrifter, må bare drive et spill for galleriet. De tilpasser seg det som er rundt, og så lenge Russland har penger kan de holde seg flytende, men hvorvidt de klarer å bygge disse bedriftene opp igjen er ikke sikkert.

RUSSLAND-EKSPERT: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Spennende, men skremmende

Professor Nilssen er enig i at hovedgrunnen til at russiske oligarker tar over for utenlandske bedrifter som McDonalds, IKEA og lignende for det meste dreier seg om noe annet enn økonomi.

– Det er ikke noe oligarkene blir rike av, selv om de nok sikkert tjener penger på det og. Men den viktigste drivkraften bak dette er nok symbolkraften det gir inn i det russiske samfunnet.

– Det er nok mer en lojal form for goodwill-handling for å være med å støtte det russiske samfunnet. Det er en viktig symbolsk handling også for befolkningen og maktsystemet i Russland, som Putin og militæret.

Nilssen tror det som nå skjer i verdensøkonomien er begynnelsen på en ny global forskyvning av maktstrukturer.

Nilssen peker på at der USA var verdens største stormakt, både militært og økonomisk, er det nå disse alliansene som nå begynner å peke seg ut som de mektigste.

– Når vi ser nye allianser mellom disse folkerike nasjonene, pluss en del andre stater, så ser det ut til at man får en forskyvning og nye dominerende stater i verden. Det er veldig spennende, men forferdelig skremmende å tenke på, på en måte. De vil ha veldig stor makt.

Tror det skjer en endring

Til tross for at pengene fortsatt ser ut til å renne inn for russiske oligarker, mener Nilssen at de kjenner Vestens sanksjoner på kroppen.

– Det har de. Det kommer av at Vesten er veldig sterke økonomisk, og har en veldig sterk teknologisk kompetanse.

Det globale markedet har fungert slik at produksjonen av produkter ofte er svært avhengig av elementer fra andre verdensdeler og land. Han mener Russland, i likhet med mange andre land har innsett hvor avhengige de er av produksjon andre steder.

Nilssen tror at det som nå skjer i verdensøkonomien kan føre til en endring på sikt.

– Jeg tror at det nå blir behov for å re-regionalisere produksjonen av kritiske innsatsfaktorer til samfunnet. Det betyr ikke at alt kornet som spises på Østlandet må produseres der, men en region kan for eksempel være Europa. Men det kommer til å ta mange år før ting kommer på plass.