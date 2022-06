Dette har du krav på fra forsikringsselskapene i sommer

Hetebølge, flystreik og uforutsette problemer kan skape trøbbel for reiseplanene. Dette dekker forsikringen.

Ferieplanene går ikke alltid etter planen. Det er ikke alt man kan forutse, men skulle noe komme i veien, kan det være lurt å finne ut av hva forsikringsselskapet dekker på forhånd.

En fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse, viser at nær én million nordmenn må sjekke reiseforsikringen sin bedre.

Hva dekker egentlig forsikringen om reisen ikke er mulig å gjennomføre?

Kalde reiseføtter

Har du bestilt tur til Spania, kan det være lurt å sjekke værmeldingen. Spania opplever nemlig den varmeste hetebølgen på 40 år.

Blir det for varmt, og du nå angrer på reisevalget på grunn av hetebølgen, kan du glemme å få penger tilbake på reiseforsikringen.

– Det er mange som betaler inn forsikringspremie, og de pengene kan ikke gå til å dekke avbestillinger, fordi noen ikke vil ha varmen som man tross alt bestiller tur til syden for å få, sier kommunikasjonsdirektør i Forsikringsselskapet If, Andreas Handeland.

Handeland forteller at de får flere henvendelser fra kunder om hetebølgen.

– Det er ikke så rart, for det er jo mange som ikke liker den sterke varmen. Det er ikke vi nordmenn vandt til.

Hva hvis man reiser, blir syk av hetebølgen og blir lagt inn på sykehuset eller må på legevakten, dekker forsikringen det?

– Ja, selvfølgelig. Det behandler vi på lik linje med annen akutt sykdom.

ANGRENDE KUNDER: Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i forsikringsselskapet If, sier det er flere som ringer om hetebølgen i Spania. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Skulle du være uheldig å få et heteslag, bli dehydrert, eller av andre grunner trenge behandling, så vil reiseforsikringen dekke dette.

Blir du innlagt så kan du også få dekt dette som tapte feriedager, og ny hjemreise hvis det skulle bli nødvendig.

– Det er noe helt annet å sitte her hjemme og få kalde reiseføtter fordi det er for varmt i Spania, legger Hadeland til.

Kansellert flyavgang

Har du bestilt flyreise med SAS i sommer, kan det være lurt å legge en plan B.

Den 29.juni kan SAS bli rammet av en storstreik, og er du en av mange som da får flyavgangen sin kansellert, får du ingenting igjen fra forsikringsselskapet.

– En streik er aldri dekket av en forsikring, forteller Andreas Handeland.

– Det handler om at vi ikke skal blande oss i en arbeidskonflikt. Hadde vi gått inn og begynt å erstatte den type utgifter, så hadde vi ødelagt hele maktforholdet i en streik, og hele poenget med streiken.

Kan man regne med at flyselskapet betaler ut det man taper på grunn av en eventuell streik?

– Jeg vil tro at flyselskapene vil strekke seg langt for å gjøre det så smidig som mulig for kundene.