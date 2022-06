Gikk tom for bensin i Death Valley – senere ble han funnet død

Death Valley National Park i USA er kjent for å være en av de varmeste, tørreste og laveste nasjonalparkene som finnes.

Tirsdag ble en 67 år gammel mann funnet død i nasjonalparken etter at han gikk tom for bensin, og startet på en fatal gåtur i varmen etter hjelp.

Det melder National Park Service.

Flere varmerekorder

En vakt i nasjonalparken hadde lagt merke til mannens bil 8. juni, ettersom det var den eneste på Zabriskie Point-parkeringen. Inne i kjøretøyet lå det en sammenkrøllet lapp hvor det sto «tom for bensin».

Tre dager senere så vakten den samme bilen igjen.

Parkvaktene satte så i gang en etterforskning av saken og fikk vite at mannen ikke var meldt savnet.

I registeret til nasjonalparken hadde vaktene allerede registrert at mannen hadde kjørt utenfor terrenget den 30. mai. Samme dag informerte mannen vaktene om at han hadde lite bensin igjen.

Søket etter mannen foregikk både på bakken og i luften, men det ble svært begrenset på grunn av det varme været.

Den siste tiden har det blitt satt varmerekorder i området rundt nasjonalparken, noe som har gjort den ekstreme varmen livsfarlig.

På det verste har temperaturen vært rundt 50 grader celcius i Death Valley National Park.

Andre dødsfall på kort tid

Mannen skal ha gått fra Zabriskie Point, hvor bilen hans var, til Furnace Creek etter at han gikk tom for bensin.

Ifølge NBC News ble mannen funnet død under et tre, rundt fire kilometer fra bilen, men kun et kort stykke fra hovedveien California Highway 190.

National Park Service oppfordrer nå alle til å holde seg i bilen sin, i stedet for å gå etter hjelp, når det er hetebølger i Death Valley National Park.

«Hold deg trygg om sommeren ved å ikke gå i lave høyder etter kl 10. Hold deg i nærheten av air condition, drikk mye vann og spis saltet snacks,» er beskjeden fra dem.

67-åringens dødsfall er det andre i Death Valley på kort tid. Den 1. juni ble en annen mann på 69 år funnet død i Panamint Valley.