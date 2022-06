Kan ta 18 måneder å fikse flykaoset

Sjefen på Heathrow anslår at europeiske flyplasser mangler 130.000 ansatte.

De siste månedene har flypassasjerer over store deler av Europa merket at bemanningen er på et vesentlig lavere nivå enn før pandemien – gjennom lange køer.

– Det at det er så store problemer i Europa kan også skape ringvirkninger her i Norge, i form av forsinkelser både på ankomst og avgang, fortalte kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam ved Oslo lufthavn til TV 2 i slutten av mai.

I England har Gatwick airport kuttet antall daglige flygninger til 825 i juli og 850 i august, slik at passasjerene skal slippe å stå flere timer i kø. En rekke britiske charterturister har også fått reisene sine kansellert.

Så langt har trafikkproblemene vært færre hos Heathrow, men flyplassens sjef John Holland-Kaye forteller til Sky News at det internasjonale flyplasskaoset vil vedvare.

– På tvers av Europa var det 250.000 personer ansatt som bakkepersonell før pandemien. I dag er det noe sånt som 120.000. Det viser omfanget av den rekrutteringen som er nødvendig, sier Holland-Kaye.

– Det vil ta 12 til 18 måneder for industrien å få kapasiteten opp på samme nivå som før pandemien, og det er ikke bare i Storbritannia, men også i Europa. Vi påvirkes også at bemanningsmangler hos andre flyplasser, så dette kan ikke løses raskt, legger han til.

Problemet rammer også Nord-Amerika. I Canada skapte en tidligere NHL-stjerne overskrifter etter at han tvitret fortløpende om sin horrible opplevelse på Pearson airport i Toronto.

Whitney, som satt fast på flyplassen fra 15-tiden søndag til 08.50 mandag morgen, kalte Pearson airport «det verste stedet på jord».

– Jeg overdriver ikke, jeg har aldri sett noe villere på en flyplass. Pearson har rundt 100 kansellerte flygninger og hundrevis av mennesker i kø med én ansatt hos Air Canada på plass, sa Whitney ifølge Yahoo News.