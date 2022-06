Skal kjøre Harley Davidson opp kirkegulvet

Det gjøres klar til en opplevelse av de sjeldne i Ytteren kirke utenfor Mo i Rana i Nordland.

– Vi håper at flere hundre motorsyklister fra ulike steder på Helgeland møtes på toppen av Korgfjellet i Nordland. Samlet skal de kjøre i kortesje til kirken, forteller Leif Larssen, sogneprest i Nord-Rana menighet.

Lørdag klokken 14 ringer kirkeklokken, etterfulgt av lyden av en Harley Davidson som kjøres ned midtgangen i kirken.

Sognepresten er ivrig og oppglødd.

SNART PENSJONIST: Lørdag er det siste gang sogneprest Leif Larssen holder gudstjeneste Foto: Deadline Media

– Når motorsykkelen og folket er kommet på plass, tar det lokale bandet «Joshua U2-Tribute» over inne i Ytteren kirke, forteller han.

Jesus og Rock'n'roll

Åpningslåten er allerede klar.

– Det blir klassikeren «Beautiful Day» som skal runge over forsamlingen med bikere som er samlet inne i kirken. Det blir en gudstjeneste med mye trøkk og heftige låter. Det blir Jesus og Rock'n'roll, forklarer Larssen.

Dette blir den aller siste gudstjenesten som sogneprest for Leif Larssen.

– Hva tenker du om å bruke kirkerommet på denne måten?

– Kirkerommet skal være åpent for alle. Det er en selvfølge at vi også er en kirke for mc-folket, og U2 har mange sterke tekster som passer inn i kirken, sier Larssen.

RIKTIG AVGJØRELSE: Lørdag er det siste gang sognepresten tar på seg prestekappen etter 45 års tjeneste. Foto: Privat

Sognepresten forklarer at han har brukt 45 år av sitt liv i guds rike, men ble prest så sent som 30. januar i 2011.

Den aller siste gudstjeneste skal også være en dag til ettertanke.

– Vi skal tenne lys og minnes alle de som har mistet livet i trafikken i år, forteller Larssen.

Sorg på nært hold

I august i 2020 opplevde han selv sorgen på nært hold.

– Broren min, Olav-Arnt Larssen, var også prest. Han og kona var på tur i Saltdal i Nordland da bilen de satt i, kolliderte. Broren min døde på sykehuset. Han ble kun 69 år da det tragiske skjedde. Det er en syltynn grense mellom liv- og død, og en påminnelse om hvor tandert dette livet vårt egentlig er, forteller Larssen.

I prestegjerningen er det ikke langt mellom glede og sorg.

– Det var begravelsene som fikk meg inn i prestetjenesten. Jeg opplevde det som meningsfylt å få lov til å gå noen skritt sammen med mennesker i sorg. Det å få være der for dem i ei tung tid, forteller Larssen til lokalavisen Rana Blad.

Som prestevikar fikk han ansvaret for en del begravelser.

– Da møtte jeg en del gamle kompiser jeg ikke hadde sett på minst 30–40 år. Jeg møtte dem igjen som prest. De kom for å begrave sine foreldre. Det ble min jobb, forteller Leif Larssen til Rana Blad.

BIKERMILJØ: Mc-folk fra hele Helgeland kommer til Ytteren kirke når Leif Larssen holder sin aller siste gudstjeneste før han går av med pensjon. Foto: Privat

Det at han ble hektet på rocken kom som en følge av den store og sterke Jesus-vekkelsen på 1970-tallet.

– Det var heftige gospel konserter og langt hår i Bodø domkirke. En fantastisk tid med 5 – 600 ungdommer, minnes Larssen.

MC OG U2: –Motorsykkelmiljøet på Helgeland har imponert meg. Det er viktig at vi står samlet fremover, sier Leif Larssen, sogneprest i Nord Rana menighet. Foto: Privat

Fikk hørselsskade

Under en biltur på Vestlandet i fjor sommer skjer det som er hovedårsaken til at han nå slutter som sogneprest.

– Jeg fikk plutselig en høy lyd som gikk tvers igjennom hodet mitt, og den er konstant. Når jeg hører enkelte høye toner fra kirkeorgelet, får jeg en høy vrengelyd inne i hodet. Da blir det plagsomt når man har gudstjenester- og begravelser med kirkeorgel, forteller sognepresten i Nord Rana menighet.

– Hva skjer når du hører på U2 eller annen rock?

– Det er faktisk med på å dempe tinnitusen noe, sier Larssen.

Den snart nybakte pensjonisten har flere prosjekter på gang når han nå går av som sogneprest.

Han har en lidenskap for film- og foto som skal ende opp i en dokumentarfilm.

– Sandsundvær-ulykken var en naturkatastrofe som skjedde i fiskeværet Sandsundvær i Herøy den 22. januar 1901. Kombinasjonen av springflo og sterk vind med orkan styrke, endte opp med at 34 mennesker mistet livet. Ni personer ble aldri funnet igjen. Den historien har trigget meg til å lage en dokumentarfilm, sier Larssen.

DOKUMENTARFILM: Naturkatastrofen på Herøy i 1901 blir dokumentarfilm laget av Leif Larssen. Foto: Deadline Media

Sognepresten er engasjert i mange temaer og prosjekter, og har et stort hjerte for blant annet Bodø/ Glimt og folkene som bor på Helgeland.

– MC-folket på Helgeland har imponert meg. Før pandemien, rettet de søkelyset mot mobbing. Nå følger vi opp etter pandemien, og ber hele Helgeland om å stå samlet og dra i felles retning. Vi trenger hverandre, forteller han til Rana Blad.

Det er bare timer igjen av tiden som sogneprest når TV2 snakker med han.

Larssen skal ta på seg presteantrekket for aller siste gang. 45 års tjeneste avsluttes på en spektakulær måte i Ytteren kirke.

– Jeg kjenner at det er en riktig avgjørelse å slutte nå, til tross for at den kommer tidligere enn planlagt. Bono og U2 er en av verdens beste låtskrivere, så det er utrolig artig å avslutte på denne måten, sier Leif Larssen.