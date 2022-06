Politidistriktene får droner: – Vil redde liv

Hvert av de tolv politidistriktene vil i løpet av året ha utdannede dronepiloter. De vil være utstyrt med topp moderne droner og et dronekjøretøy. Det mener politiet vil redde liv.

– Det gode eksempelet her er jo Gjerdrum. Der endret dronene spillereglene. Man hadde droner fra politiet, brannvesenet og forsvaret som kontinuerlig overvåket skredkanten mens vi hadde folk nede og lette etter savnede, sier operativ leder i Dronetjenesten, Jørgen Ronge.

Sammen med flere andre hendelser hvor dronene har vist seg å være svært nyttig, ble kvikkleireskredet i Gjerdrum det klare svaret på at dronene er et nødvendig verktøy.

– Arbeidet vårt i Gjerdrum ble Europas største droneoperasjon, og det viste virkelig hva verdien av dem er, sier Ronge.

VIKTIG: Jørgen Ronge beskriver dronene som avgjørende. Foto: Erik Monrad-Hansen/TV 2

Politiet har siden 2019 hatt droner i tre politidistrikter, som et prøveprosjekt. Nå pågår arbeidet med å videreutdanne utvalgte politibetjenter fra alle politidistriktene.

Egen sikkerhet

– Politiet har normalt sett ikke hatt så mye erfaring med å operere i luften. Det har bare vært helikoptertjenesten som vi har på Østlandet, men i resten av politidistriktene har man ikke forholdt seg til hva som skjer i luften, sier Ronge.

Det endrer seg nå. Det er spesielt én faktor Ronge mener peker seg ut nå som politiet tar i bruk droner.

– Det er nok dette med egensikkerhet som kanskje er det viktigste poenget her. Vi kan ta ned risikoen for egne mannskaper i mange ulike oppdrag, som naturkatastrofer og søk etter farlige personer. Vi kan observere på avstand, slik at vi enklere kan ta de riktige beslutningene, sier Ronge.

– Alle politidistriktene vil også få tildelt et dronekjøretøy. Kjøretøyet sikrer at dronepiloten får lang utholdenhet. I stedet for å stå ute og fryse, kan de sitte inne i bilen med store skjermer og ha full oversikt, sier Ronge.

DAG OG NATT: Dronene fungerer like godt om natten som om dagen. De er kjøpt av kommersielle aktører. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Dronene betales av sentrale midler. Kostnadene belaster dermed ikke politidistriktenes budsjetter.

Godt i gang med å utdanne dronepiloter

– I søk og redningsaksjoner vet vi at dronene vil være med på å redde menneskeliv, sier Per Øyvind Haugen, politiinspektør i Politidirektoratet.

Han presiserer at opplæringen politibetjentene nå får, ikke tas lett på.

KOSTNADSEFFEKTIVE: Per Øyvind Haugen i Politidirektoratet mener dronen koster lite, men betyr mye. Foto: Erik Monrad-Hansen/TV 2

– Politihøyskolen har utviklet et utdanningsprogram. Vi har selektert politibetjenter fra alle politidistriktene, som nå skal få utdanning her på Politiets Beredskapssenter.

De er godt i gang. Møre og Romsdal, Finnmark og Innlandet er i disse dager ferdig med utdanningen og vil dra hjem til sine politidistrikter med droner og dronekjøretøy. Haugen opplyser at det vil være politibetjenter med droneutdanning i alle politidistriktene i løpet av året.

Politibetjent Stian Helstad Henningsen i Møre og Romsdal politidistrikt er en av dem som nå kan kalle seg dronepilot. Han er ikke i tvil om at dronene vil være et nyttig verktøy for politidistriktet hans.

– Det blir veldig kjekt. Vi kommer til å få løst oppdrag mer effektivt, og få en bedre situasjonsforståelse, slik at vi kan løse politiaksjoner på best mulig vis, sier Henningsen.