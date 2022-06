Ivar Horneland Kristensen går av som sjef i Virke

Ivar Horneland Kristensen går av etter eget ønske, som administrerende direktør i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

Det opplyser Virke i en pressemelding.

Horneland Kristensen har vært administrerende direktør siden september 2018.

Tidligere denne uken fortalte han i VG om en årelang intern konflikt, der Horneland Kristensens lederstil var et sentralt tema i konflikten.

– Ivar har gjort en formidabel innsats for Virke og gjennom pandemien har han bidratt til at Virke står sterkere, har mer politisk gjennomslag og er mer kjent i samfunnet enn tidligere, sier president i Virke, Margrethe Sunde, i pressemeldingen.

– Oppdraget mitt var å gjøre Virke synlig, tydelig og enhetlig. Jeg er stolt over den jobben som er lagt ned av de ansatte for å gi råd til medlemmene og myndighetene gjennom en krevende pandemi. Samtidig har organisasjonen gjennomgått en stor omstilling for å stå bedre rustet for fremtiden. Jeg er nå kommet frem til at det er riktig å gi stafettpinnen videre til andre og ønsker Virke lykke til med viktig arbeid på vegne av medlemmene, sier Ivar Horneland Kristensen i pressemeldingen.



– Sentralstyret har gitt klart mandat til å utvikle Virke for fremtiden, og sikre at medlemmene våre er en del av løsningen for mer bærekraftig verdiskaping. Dette prosjektet har Ivar gått inn i med all kraft, og den overordnete strategien ligger fast. Jeg vil takke Ivar varmt for innsatsen og ønske ham lykke til videre, sier Sunde.

Horneland Kristensen fratrer i slutten av juni.