Bestilt SAS-reise til ferien? Slik sjekker du om din avgang er i streikefare

Én liten detalj i SAS-bestillingen din kan avgjøre om du trenger å bekymre deg for streike-kansellering eller ikke.

Det er ikke måte på hvilke hinder som har kommet i veien for reiselystne nordmenn etter to år med pandemi.

Så fort tiltakene lettet og folk strømmet til bestillingssidene for utenlandsreiser, kom passkaoset. Som om ikke det var nok - denne helgen gikk flyteknikerne ut i streik, og tirsdag kan også flyplassarbeiderne gjøre det samme.

29. juni kan trippelen være komplett, hvis også pilotene streiker og potensielt rammer 45.000 flypassasjerer.

– Det er to ting som gjør SAS-kundene frustrerte nå. Det ene er at man ikke får vite det i god tid hvis flyreisen blir kansellert, og mange nye kanselleringer er varslet. Ofte kommer endringene først kvelden før. Det andre er at hvis det blir streik i slutten av juni, så blir det bare kaos, sier professor Frode Steen ved NHH.

ADVARER: NHH-professor Frode Steen har fulgt flybransjen tett i en årrekke. Han mener sommerens potensielle kaos kan skade omdømmet til SAS. Foto: Juliane Kravik

Dette er konflikten

Detaljen som nå kan fortelle deg om du blir rammet av streiken, er også relatert til kjernen i selve konflikten.

Da pandemien slo til i 2020, mistet 560 piloter jobben. Samtidig opprettet SAS to datterselskaper ved navn «SAS Link» og «SAS Connect».

Disse selskapene overtok fly og hyret inn nye piloter, til ergrelse for de opprinnelige SAS-pilotene.

De mener selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente tilbake de oppsagte pilotene, men SAS har avvist dette.

– Den danske fagforeningen Flyvebranchens Personale Union (FPU) har forhandlet seg frem til en avtale med Link og Connect, som nå har en lavere kostnadsbase enn hovedselskapet SAS. Pilotene har andre vilkår og er billigere i drift, noe som gjør at de kan konkurrere med andre selskap. Dette er en stor del av konflikten, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

KOMPLISERT: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair forklarer kjernen i den betente konflikten mellom SAS og pilotene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Her er trikset

Hva har dette å si for den vanlige flypassasjer? Vel, ganske mye i disse streiketider.

Hvis rundt 900 piloter i SAS blir tatt ut i streik fra 29. juni, er det usikkert hva som skjer med de som har bestilt flyreiser hos dem.

Men hvis du sjekker flybilletten din, kan du se om reisen flys av hovedselskapet SAS, eller datterselskapene Link eller Connect.

Tips: Se forklaring med bilder lenger nede i artikkelen

Hvis det er spesifisert at reisen din gjennomføres av datterselskapene, trenger du av all sannsynlighet ikke å bekymre deg for streike-kansellering.

INFORMERER: Kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS Norge sier de håper å unngå streik. Foto: SAS

– Link og Connect er dekket av kollektivavtaler inngått med Danmarks største fagforbund for flygende, FPU, mens forrige ukes streikevarsel kom fra SAS Scandinavias pilotforeninger. Vi håper at pilotforeningene ikke kommer til å streike, men om det blir streik vil det for kundene bety at deler av SAS-avgangene går som normalt, sier kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS til TV 2.

Hun minner likevel om at også Link- og Connect-avgangene kan bli rammet av enkelte trafikkforstyrrelser hvis det blir streik.

– Vi anbefaler kunder å sjekke status på sin flygning via appen eller våre nettsider, sier hun.

Denne sjekkemåten er først omtalt i flysmart24.no.

Slik sjekker du

Hvordan finner du ut om reisen du har bestilt - eller skal bestille - flys av SAS, Link eller Connect?

I bilder under ser du en web-kvittering på en kommende flyreise.

Den røde ringen viser at det er moderselskapet som står for flygningen til Alicante i august, og dermed står den i fare for å rammes av streiken.

KVITTERING: Her kan man se at den bestilte reisen flys av moderselskapet SAS. Foto: Skjermdump

Under ser du derimot bestillingsskjermen som viser mulige flyreiser til Alicante i juli.

Der er det spesifisert at de gjennomføres av Link eller Connect, og disse avgangene er dermed ikke i streikefare i denne omgang.

BESTILLING: Her kan man se at en eventuell reise fra Bergen til Alicante i juli flys av SAS Link og SAS Connect. Foto: Skjermdump

Tror omdømmet svekkes

Selv om billetter hos datterselskapene ikke streikerammes, advarer professor Steen om at ingen er trygge denne sommeren.

– Det er veldig stor usikkerhet, og det blir sikkert kanselleringsfare uansett. Jeg er nesten der at jeg mener man bør vurdere om man skal bestille fra SAS i det hele tatt før streikefaren er avklart.

Steen tror uroen i selskapet går på omdømmet løs.

– Det som forundrer meg er at etter et halvt år med mange, uforutsigbare kanselleringer og ombookinger som skremmer passasjerene vekk, vurderer pilotene å streike. Hvis det skjer, så lurer jeg på hva slags tiltro de mener folk skal ha til selskapet.

Flyanalytiker Elnæs er ikke like bekymret for kanselleringer, men utelukker ikke at det kan skje forstyrrelser.

– Link og Connect er ikke en del av de andre, men man skal ikke se bort ifra at en streik kan få følgekonsekvenser. Dette blir uansett bare spekulasjoner, sier Elnæs.