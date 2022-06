Kan bli flystreik fra midnatt

Dersom partene ikke bli enige ved midnatt, vil det bli en rekke kanselleringer og full stans i flytrafikken på enkelte avganger hos SAS, Norwegian og Widerøe.

Klokken 10 møtes partene hos Riksmekleren.

– Det er et tredelt krav. Det er lønn, helserelatert krav for ansatte som tar de tyngste skiftene, og hvilke medlemmer vi har forhandlingsrett for. Motparten vil fjerne forhandlingsrett for enkelte medlemsgrupper som tidligere hadde denne rettigheten. Dette er fagforeningsknusing, sier Jan Skogseth, leder i NFO.

KAMPKLARE: Norsk flyteknikerorganisasjon møter NHO Luftfart til mekling hos Riksmekleren i dag.

En streik vil ramme flyteknikere i Norwegian, SAS og Widerøe.

Varsler opptrapping

– Babcock, som drifter ambulanseflyene i Norge, er ikke tatt ut på grunn av at man ikke ønsker å ramme helsevesenet og pasienttransportene nå, sier Skogseth.

Allerede fra i natt er det varslet plassfratredelser for 31 flyteknikere.

KANSELLERINGER: Konsekvensen av en streik vil bli at fly fra SAS, Norwegian og Widerøe kan bli satt på bakken. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det er også varslet opptrapping av streiken fra 20 juni. Da blir 75 nye medlemmer tatt ut i streik.

Dette tilsvarer rundt en fjerdedel av flyteknikerne.

Det er flyteknikerne som sertifiserer flyene, og dersom flyet ikke blir sertifisert eller godkjent, må avgangen kanselleres.

– Denne sertifiseringen kalles CRS (Certificate of Release to Service) og kan ikke utstedes av flyselskapene før dette er godkjent av teknikere som har en slik vedlikeholdslisens og typerating på vegne av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, sier Skogseth.

Dermed kan flyvninger for Norwegian, SAS og Widerøe bli stående på bakken allerede fra i morgen tidlig.

BOMSTOPP: En streik mellom NHO Luftfart og Norsk flyteknikerorganisasjon, vi ramme reisende. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Hvordan er avstand mellom partene før man setter seg ved forhandlingsbordet?

– Partene står langt fra hverandre og sannsynligheten for en streik er overhengende, sier Jan Skogseth, leder i Norsk flyteknikerorganisasjon.

Fristen for å bli enige er altså ved midnatt.