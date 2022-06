Språkrådet har vedtatt å ta «hen» inn i ordbøkene

Ordet er nå oppført i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Her står det at pronomenet brukes for å vise til en person når kjønn er ukjent, uvesentlig eller holdes skjult, og for å vise til en person som foretrekker pronomenet «hen» framfor «han» eller «hun».

Vedtaket fra Språkrådet kom torsdag, opplyser direktør i rådet, Åse Wetås.