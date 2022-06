Jurymedlem avslører: – Vi var veldig ukomfortable

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et intervju med Good Morning America, forteller et av jurymedlemmene hvorfor de ikke opplevde Amber Heard som troverdig.

Et av medlemmene fra juryen i rettsaken mellom Johnny Depp og Amber Heard har stilt opp i et intervju med Good Morning America.

Her forteller han hvorfor juryen dømte til fordel for Depp.

I rettsaken mellom Amber Heard og Johnny Depp, landet juryen på at Heard bevisst hadde ærekrenket eksmannen Foto: JUSTIN TALLIS

Krokodilletårer

Jurymedlemmet forteller at de ikke opplevde Heards følelsesmessige vitnesbyrd som realistisk.

– Gråten, ansiktsuttrykkene hun hadde, stirringen på juryen. Vi var alle veldig ukomfortable. Hun svarte på et spørsmål og gråt, og to sekunder senere ble hun iskald. Noen av oss brukte uttrykket «krokodilletårer», sier jurymedlemmet.

Videre forteller han at juryen opplevde at Depp var mer følelsesmessig stabil.

– Mange i juryen følte at det Depp sa var mer troverdig. Han virket bare litt mer ekte, med tanke på hvordan han svarte på spørsmål. Hans følelsesmessige tilstand var veldig stabil hele veien, sier jurymedlemmet.

Ett av jurymedlemmene fortalte at de ikke opplevde Amber Heard som troverdig. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Urettferdig

Heards team har flere ganger hevdet at juryen har blitt påvirket av sosiale medier til fordel for Depp, der det virket som om folket tok hans side mens rettsaken pågikk.

I et intervju med NBC hevder Heard at det var umulig for jurymedlemmene å unngå å få med seg deler av det som utspilte seg i sosiale medier.

Mens rettsaken pågikk fikk TikTok-hashtaggen «Justice for Amber Heard» 27 millioner visninger, mens «Justice for Johnny Depp» fikk 20 milliarder visninger.

I intervjuet med NBC forteller Heard at hun ikke tar det personlig, men at hun likevel synes at stormen som har vært rettet mot henne i sosiale medier har vært urettferdig.

Hun fortalte også at hun ikke klandrer juryen for å ha tatt side med Depp.

Juryen på sin side, benekter påstandene om at de har blitt påvirket eller bestukket.

– Det er ikke sant. Sosiale medier påvirket oss ikke. Vi fulgte bevisene. Vi tok ikke hensyn til noe utenfor rettssalen, sier jurymedlemmet.

Da Johnny Depp ankom rettssaken ble han møtt av mange fans, som viste sin støtte til skuespilleren. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Manglet bevis

Jurymedlemmet forteller også at juryen konkluderte med at begge hadde vært voldelige mot hverandre, men at Heards advokater ikke klarte å bevise at Depp hadde misbrukt henne fysisk.

– Det var ikke nok bevis som virkelig støttet det hun sa, sier jurymedlemmet.

I rettsaken mellom Amber Heard og Johnny Depp, landet juryen på at Heard bevisst hadde ærekrenket eksmannen, og må betale han nærmere 100 millioner kroner. Heard fikk medhold på ett av punktene sine.