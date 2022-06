Equinor undersøker mulighetene for havvindpark utenfor Bergen

Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips i Troll- og Oseberg-feltene, ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området, opplyser Equinor.

Dette er om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland.

Selskapet ser for seg en installert kapasitet på om lag ~1 GW og årsproduksjon på ~4,3 TWh, noe som vil medføre at Trollvind vil kunne forsyne det meste av kraftbehovet for Troll- og Oseberg-feltene.



– Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en pressemelding.

Han mener at en flytende havvindpark som Trollvind kan bidra til raskere å realisere norske myndigheters ambisjon om å posisjonere Norge som havvindnasjon.

– Og vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien, sier Opedal.