Den britiske admiralen sir Tony Radakin sier ifølge Sky News at Russland har ofret 25 prosent av sin landmakt for å ta «små» områder i Ukraina.

Nå mener han at Vladimir Putin er i ferd med å gå tom for soldater og avanserte missiler.

Radakin slår fast at Russland aldri kommer til å kunne ta hele Ukraina.

– Dette er en fryktelig tabbe av Russland. Russland vil aldri kunne ha kontroll over Ukraina og har strategisk allerede tapt. Nato er sterkere og Finland og Sverige vil inn, sier admiral Radakin, som er stabssjef i det britiske forsvaret.

Han forteller Sky News at Russland avanserer 2-3 kilometer per dag, og at selv om dette er tøft for Ukraina, ser han for seg en langvarig krig. Det nærmer seg fire måneder siden Putin sendte russiske soldater over grensen til nabolandet.

– Ukraina har vist hvor modig det er, mens Russland er sårbar fordi man går tom for soldater og høyteknologiske missiler. President Putin har brukt rundt 25 prosent av sin militære makt på å ta et lite landområde og 50.000 mennesker er enten døde eller skadet, sier Radakin.

Det finnes ingen offisielle dødstall for krigen.

Tyskland, Frankrike, Italia og Romania lovet torsdag å støtte Ukraina gjennom hele krigen.

Følg utviklingen i Ukraina direkte her.