Fotballryktene: – Ønsket av Liverpool

Arsenal-manager Mikel Arteta har innsett at han må forsterke laget sitt for at The Gunners endelig skal kvalifisere seg for Champions League.

På spissplass er Alexandre Lacazette borte. Hans erstatter blir Gabriel Jesus, ifølge engelske The Times. Manchester City og Arsenal være nære om en enighet for angriperen.

Torsdag kveld meldte flere medier at Arsenal er i ferd med å styrke seg i midtbaneposisjonen. Portugisiske Fábio Vieira kommer fra Porto på en overgang verdt opp mot 400 millioner norske kroner.

Liverpool og manager Jürgen Klopp er også ute etter å forsterke midtbanen. Tyskeren har pekt seg seg ut Borussia Dortmund- og England-stjerne Jude Bellingham som en drømmesignering. Ifølge engelske Mirror står Bellingham høyt på Merseyside-klubbens ønskeliste.

Manchester City har planer om forsterke seg etter Premier League-gullet. Pep Guardiola ser på Brighton-back Marc Cucurella som en fullgod erstatter for fengselsfugl Benjamin Mendy. The Guardian skriver at City forbereder et bud på den 23 år gamle spanjolen.

Fersk Burnley-trener Vincent Kompany ser ut til å få en tung start i nord-England. James Tarkowski blir Everton-spiller etter at kontrakten hans med Burnley går ut i sommer, skriver Sky Sports.

En annen som kan følge Tarkowski ut portene er Nick Pope. Newcastle United følger med på situasjonen til 30-åringen.

Inter Milan-spiller Denzel Dumfries kan bli landsmann Erik ten Hags første signering som Manchester United-manager. La Gazzeta dello Sport skriver at også Chelsea følger med på situasjonen til den målfarlige forsvarsspilleren.

Det er deilig å være dansk ... i Brentford. Og nå kan det ble enda flere: Barcelona-stjerne Martin Braithwaite kan, ifølge spanske Sport, bli Brentford-manager Thomas Franks neste signering. Dansken har imidlertid sagt flere ganger at han vil fullføre sin toårskontrakt med katalanerne, men klubbens økonomiske situasjon kan bety at klubben er nødt til å selge.

BRENTFORD-BOUND?: Martin Braithwaite kan komme til å bytte ut solfylte Barcelona med undergrunnen i London. Foto: JAIME REINA

Leo Østigård har lenge vært lenket til Napoli og Serie A. Transferguru Fabrizio Romano skriver at Brighton og Napoli skal være nærmere en enighet. Men klubbene skal enda ikke være enige om en overgangssum for åndalsnesingen.