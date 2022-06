Norges passprodusent saksøkes for våpensalg

Krigen i Jemen har utløst en av de verste humanitære katastrofene i verden de siste årene, ifølge FN. Thales er saksøkt av frivillige organisasjoner for salg av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene, melder AP.

De to landene leder den vestligstøttede koalisjonen som i mars 2015 gikk til krig mot houthiopprørerne som grep makten i Jemens hovedstad Sana året før.

– Thales overholder alle gjeldende lover og forskrifter om eksportkontroll strengt. Denne policyen er en del av en omfattende tilnærming til etisk praksis og bedriftsansvar som innfrir de strengeste industristandardene, skriver kommunikasjonssjef Camille Heck i Thales Groups forsvarsdivisjon i en epost til Vårt Land.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skriver i et skriftlig svar til Rødts stortingspolitiker Tobias Drevland Lund at det ikke er naturlig at hun innleder dialog med Thales om et pågående søksmål.