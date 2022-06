Stanset trafikken inn til Trondheim

Det er fjerde gang denne uken at aksjonistene stanser trafikken inn til Trondheim via Kroppan bru i morgentimene.

– Det er en veldig farlig operasjon, men det viser desperasjonen i dette her. Vi er helt bestemte for å stoppe oljeletinga. Det er folk som er livredde for framtiden sin som sitter her, sier talsperson Ståle Prestøy til TV 2.

Prestøy forteller at de tidligere har forsøkt å bli hørt gjennom å gå i tog og gjennom stemmeseddelen, uten at det har hjulpet.

– Dere sperrer veien for utrykningskjøretøy?

– Vi har kontakt med 113 og de vet at veien nå er sperret. Vi slipper også forbi ambulanser som kommer.

BÆRES BORT: Politiet fjerner aksjonistene fra E6. Foto: Heidi Venæs / TV 2

– Hvordan kan ambulanser komme frem her? Det er tett i tett med trafikk bak deg her.

– 113 vet nå at denne veien er stengt. De ruter bilene sine andre veier. Det gjør også brann og politi. De er også informert om dette her, sier Prestøy.

Aksjonistene ble raskt pågrepet av politiet. De vil få bøter på 15.000 kroner hver. Og dette er altså fjerde gang denne uka at aksjonister stanser trafikken inn til Trondheim.

Politiets innsatsleder Solveig Kristin Eide sier til TV 2 at dette er en farlig aksjonsform og oppfordrer aksjonistene til å slutte nå.

– De legger inn dette offeret fordi de er redde for fremtiden sin. Vi har 2-3 år på å stoppe oljeletingen. Klarer vi ikke det, er vi virkelig «fucked», sier Prestøy.