Det spøker for Macron – kan gå på valgnederlag

Søndag går franskmennene til valgurnene for å velge en ny nasjonalforsamling. Går det dårlig for Macron, risikerer han en vanskelig regjeringsperiode.

Frankrikes president Emmanuel Macron, som gikk seirende ut av presidentvalget i mai, står nå overfor en ny utfordring idet franskmennene skal velge en ny nasjonalforsamling i andre valgrunde.

For dersom presidenten ikke sikrer flertallet under valget slik han hadde i sin forrige regjeringsperiode, kan han bli tvunget til å utnevne en regjering og en statsminister fra et annet parti enn sitt eget.

Det kan stikke kjepper i hjulene for Macrons politiske planer og ambisjoner de neste fem årene.

Kan miste flertallet

For selv om Macrons allierte ligger an til å vinne valget på en ny nasjonalforsamling, er det uklart om alliansen vil klare å beholde et rent flertall.

Basert på resultatene fra første valgomgang forrige søndag, ligger Macrons sentrum-høyre-allianse Ensemble an til å vinne mellom 255 og 295 av plassene i nasjonalforsamlingen, ifølge flere meningsmålinger.

Det er godt under dagens flertall på 389.

Samtidig ligger Jean-Luc Mélenchons nye venstresideallianse an til å få mellom 150 og 220 plasser.

I tillegg til hans eget parti, La France Insoumise, inngår sosialistpartiet PS, De grønne, kommunistene og flere mindre partier i alliansen.

Alliansene kan skape hodebry for Macron fordi man for å vinne flertallet i den franske nasjonalforsamlingen må få minst 289 parlamentsplasser.

En tilhenger av den franske venstre-lederen Jean-Luc Mélenchon limer opp en valgplakat i forkant av andre runde av parlamentsvalget i Strasbourg i Øst-Frankrike, som finner sted søndag. Foto: Jean-Francois Badias / AP / NTB

Klarer ikke Macron det, kan han bli nødt til å søke støtte fra sine høyreorienterte politiske motstandere, som republikanerne, hver gang han trenger gjennomslag for sine saker.

Det kan gjøre det vanskelig for presidenten å få gjennom partiets politiske ambisjoner om å heve den franske aldersgrensen for pensjon fra 62 til 65 år, innføre skattekutt og en ny velferdsreform.

«De rikes president»

Likevel tror få analytikere foreløpig at den franske venstresidealliansen til Mélenchon vil vinne flertallet i nasjonalforsamlingen.

Dersom det hadde skjedd ville Mélenchon blitt statsminister under Macron, og presidenten ville kun hatt frie tøyler innenfor fransk forsvars- og utenrikspolitikk.

Mélenchon ser ut til å ha overbevist en rekke velgere som har vært skuffet over Macrons skritt mot høyresiden de siste årene, noe som har gitt den tidligere investeringsbankmannen kallenavnet «de rikes president».

Det er også ventet at Macron kan måtte utvide sin egen politiske allianse eller inngå individuelle avtaler for hvert lovforslag. Det kan gi politiske muligheter for hans motkandidat under presidentvalget, Marine Le Pen, og ytre høyre.

Åpner dører for Le Pen

Tidligere prognoser spådde at Le Pens parti lå an til å vinne 19 prosent av stemmene søndag, noe som vil gi partiet et sted mellom 10 og 45 parlamentsseter om det går i oppfyllelse.

Det franske systemet med direktevalg i hvert distrikt gjør at antallet seter man får i nasjonalforsamlingen, ikke representerer oppslutningen man får nasjonalt.

I valget for fem år siden vant Le Pens parti kun åtte mandater, men med minst 15 representanter i underhuset vil partiet kunne danne en parlamentsgruppe og få større makt i nasjonalforsamlingen.

Det er ventet at Macron kan vinne støtte fra høyreorienterte eller til og med høyreekstreme velgere i den siste valgrunden.

Mélenchon, som ønsker å senke pensjonsalderen fra 62 til 60, heve minstelønnen og øke skattene for de rike, er nødt til å mobilisere langt flere unge velgere om han skal lykkes med sine politiske ambisjoner.