Elg spankulerer i Trondheim by

Det opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

Når TV 2 ringer politiet klokken 07.30, skal elgen være sist observert ved Valøya.

Vitner skal ha beskrevet elgen som en stor elgkalv.

– Vi håper den finner veien tilbake til skogen på egen hånd, men det er et stykke for den å komme seg opp i skogen usett gjennom bebyggelse, forteller operasjonsleder Bjørnar Gaasvik.

Politiet fikk først melding om elgen klokken 06.45. Da skal elgen ha vært observert ved Tempe på gang- og sykkelvei.

Når meldingen kommer på Twitter klokken 07.19, var elgen ved Stavne bru.

Viltnemda er varslet.

Det er ikke første gang at en elg er observert i byen i Trondheim. Gaasvik forteller at det skjer fra tid til annen at en elg kan rote seg bort og ende opp i byen.

På vei tilbake til skogen, må elgen mest sannsynlig krysse E6. Det forteller operasjonsleder Gaasvik.

– Vi får avvente om vi får flere meldinger, og eventuelt da sette ned farten på stedet, sier Gaasvik.