Her er Rødt og Frp enige

Rødt foreslår i Stortinget å fjerne den øvre grensen for gebyrer fra Arbeidstilsynet, melder NRK. Dagens grense er 1,65 millioner kroner, uavhengig av hvor mye selskapet har tjent på å bryte loven.

– Det er ingen mening i dette gebyrtaket når lovbruddenes lønnsomhet kan det være ti ganger så høye. Her må Stortinget rydde opp, sier partileder Bjørnar Moxnes.

NRK skrev onsdag om hvordan dagens lovverk lar selskaper gå i pluss selv når de får bøter for underbetaling av arbeidere.

Frps stortingspolitiker Dagfinn Olsen sier at saken viser at loven ikke fungerer. Han støtter Rødts forslag om at det ikke bør være en øvre grense. Høyres nestleder Henrik Asheim sier at grensen bør økes, men at det fortsatt bør være en grense.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen vil ikke love en endring, men sier regjeringen vil se på spørsmålet.