Fikk beskjed om at det var ulovlig – gjorde det likevel

President Donald Trump visste ifølge vitner at Mike Pence ikke hadde lov til å gjøre det Trump ba ham om.

Dag tre av 6.-januarhøringen i Kongressen i USA avdekket at flere personer i Donald Trumps team fortalte den daværende presidenten at visepresident Mike Pence ikke kunne omgjøre valgnederlaget for Joe Biden.

Ideen om at Pence hadde makt til å nekte å godkjenne valgresultatet, kom angivelig fra en advokat som heter John Eastman, som frem til desember 2020 var nokså ukjent, men som nå var inkludert i Trumps team av rådgivere.

Var i fare

Komiteen viste også hvordan Trumps forsøk på å presse Pence i offentligheten førte til at tilhengerne hans gikk etter Mike Pence under angrepet på Kongressen den sjokkerende januardagen i 2021. Både Trump og Eastman hisset opp Trumps tilhengere i taler før angrepet, der de hevdet at Bidens valgseier var et resultat av fusk.

Trump-tilhengere ropte «Heng Mike Pence» mens de stormet Kongressen.

– Det er ingen tvil om at visepresidentens liv var i fare, konstaterte kongressmann Pete Aguilar, som ledet store deler av torsdagens økt.

Eastman innrømte to dager før at hans plan om å få Pence til å avfeie valgresultatet i Kongress-bekreftelsen ikke var innenfor loven. Det fortalte Mike Pences toppjurist i Det hvite hus, Greg Jacob, i sitt vitnemål.

Også Jacob fortalte Trump at dette var ulovlig. Det samme gjorde Pences stabssjef Marc Short – flere ganger. Likevel fortsatte Trump forsøkene med å presse Pence til å gjøre dette.

Ba om benådning

Det kom i tillegg frem at Eastman ønsket å få benådning av Trump, hvilket må sies å være en uvanlig forespørsel dersom man ikke tror man har brutt loven. Eastman ba om dette i en e-post til Trumps daværende advokat Rudy Guiliani.

– Vi skal være glade for Mr. Pences mot 6. januar. Vårt demokrati kom farlig nær en katastrofe, sa komiteens leder, Bennie Thompson, ifølge The New York Times.

J. Michael Luttig, en pensjonert, konservativ dommer, mener at Pence ville ha ført landet inn i en «revolusjon innenfor en konstitusjonell krise» hvis han hadde forsøkt å gjøre som Trump ville.

Luttig rådet selv Pence til å ignorere presidentens krav. Under høringen torsdag kalte han Trump og hans tilhengere en «fare for demokratiet i USA».

– Donald Trump og hans allierte og tilhengere er en tydelig og fortsatt eksisterende fare for amerikansk demokrati. Det er ikke på grunn av det som hendte 6. januar. Det er fordi den dag i dag snakker de om at i 2024, hvis de skulle tape presidentvalget da, kommer til å forsøke å kuppe valgresultatet på samme måte som i 2020, men at de neste gang skal lykkes, sa Luttig.