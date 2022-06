Jakobs forvandling: – Er noe med å skape sitt eget navn

Siden han tok OL-gull i Tokyo i august, har løperstjernen fått seg mange nye tatoveringer, spesielt på høyrearmen.

– Er det noen plan for det?

– Nei, det er ikke noen plan. Personlig utvikling, spøker han.

Da Jakob Ingebrigtsen vant OL-gull, hadde han knapt en tatovering på høyrearmen. Foto: INA FASSBENDER Les mer Det siste året er det åpenbart blitt en del turer innom tatoveringssjappen. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer

21-åringen utdyper:

– Det er kanskje ikke så mye tanke bak, men én ting er å ikke være som alle andre. Jeg vet ikke helt om folk som ikke er for interessert klarer å skille de forskjellige britene som sprang på 80-tallet.

– Det er kanskje noe med det å skape sitt eget navn og prøve å være noe som andre ikke har vært, forklarer han.

Litt blekk på kroppen reduserer ikke farten. Skjedd endel på tatoveringsfronten hos Jakob siden høsten 2020. Tar han en ny for hver seier? 🏃🏻‍♂️🇳🇴 pic.twitter.com/zNrP8bsJmN — morten langli (@skolemorten) June 17, 2022

Den nye kroppskunsten har ikke noen dypere mening, skal man tro Jakob.

– Nei, det er bare show, ler han.

Reiser til USA

Fredag reiser brødrene til Flagstaff i USA, opplyser storebror Henrik, som nå fungerer som en lagleder. Der skal de forberede seg til VM i Eugene, som starter om en måned.

«SHOW»: Jakob Ingebrigtsen har fått mange nye tatoveringer på høyrearmen siden OL i Tokyo. Foto: Marte Christensen / TV 2

Vanligvis har de forberedt seg til mesterskap i St. Moritz i Sveits.

– Det vil nok bli relativt likt. Vi vil ta den reisen og tidsforskjellen så tidlig som mulig. Jeg tror det vil gjøre at vi er litt mer forberedt når vi stiller til start enn om vi var i Sveits, sier Jakob.

Flagstaff, i Arizona, ligger drøyt 2000 meter over havet og er et sted Ingebrigtsen-brødrene kjenner svært godt til.

De var der senest i mai.

– Det kan være en stor fordel å være på plasser man kjenner godt til. Da blir alt rundt litt normalisert og ting virker kjent, mener 21-åringen.

– Må spille på andre kvaliteter

I motsetning til i OL, er det denne gangen mulig for Jakob å løpe både 1500- og 5000 meter.

1500-meterfinalen går 19. juli, mens gullet på 5000 meter deles ut fem dager senere.

Torsdag parkerte Sandnes-gutten sterke Oliver Hoare i avslutningen på en engelsk mil under Bislett Games.

Storebror mener likevel at Jakob har enda et gir inne, og varsler at det blir spissing inn mot mesterskapet.

– Dette var et raskt løp, det er det ikke sikkert at det er i VM. Da må han spille på andre kvaliteter. Nå trenger han å jobbe med eksplosiviteten, avslutningen og allsidigheten. Så ser vi hva det holder til, sier Henrik.