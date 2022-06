Mann tiltalt for milliontyverier fra Frogner-leiligheter

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha brutt seg inn i en rekke leiligheter på Frogner i Oslo. Der skal han ha stjålet verdisaker verdt flere millioner kroner.

Saken var tidligere berammet til starten av april, men ble utsatt av ukjent årsak. Tirsdag i neste uke går saken opp i Oslo tingrett, hvor det er satt av to rettsdager.

Innbruddene skal ha skjedd i perioden juli 2019 til juli 2021, ifølge tiltalen, som understreker at tyveriene anses som grove fordi det gjelder betydelige verdier i tillegg til å ha et profesjonelt preg over seg.

Det ene innbruddet skjedde i juni i fjor, hvor han tok seg inn i en Frogner-leilighet ved å fjerne et vindu, ifølge tiltalen. Der skal han ha tatt med seg klokker, vesker og smykker som hadde en samlet verdi på over 3 millioner kroner.

Høsten 2020 tok han seg inn i en annen Frogner-leilighet, ifølge tiltalen, som beskriver hvordan han tok med seg nærmere 20 designervesker, i tillegg til å også stjele en bil.

Mannen skal ifølge tiltalen også ha brutt seg inn i leiligheter i andre deler av byen. Han er også tiltalt for å ha båret kniv på offentlig sted, samt besittelse av kokain.

