Kan ha løst 600 år gammel gåte: – Et av de største spørsmålene i historien

– Studien vår gir svar på et av de største og mest fascinerende spørsmålene i historien. Den gir svar på når og hvor den mest beryktede dødssykdommen begynte.

Slik omtaler historiker, Dr. Philip Slavin ved Universitetet i Sterling, studien, ifølge BBC.

Til tross for at svartedauden tok livet av mange titalls millioner for over 600 år siden, har svaret på hvor sykdommen opprinnelig oppsto stått ubesvart.

Sykdommen herjet i Europa og deler av Asia fra 1346 til 1353 og det anslås at et sted mellom 75 og 200 millioner mennesker døde som følge av den. I Norge anslås det at så mange som to tredeler av befolkningen døde.

Stusset over tall fra landsby

Utgangspunktet for den nye studien var at historiker Slavin hadde stusset over en spesiell detalj i en landsby ved innsjøen Issyk-Kul i det som i dag er Kirgisistan.

Han så nemlig at det hadde vært en uvanlig økning av dødsfall i området i 1338 og 1339 – altså flere år før svartedauden herjet – og lurte på om dette kunne knyttes til sykdommen.

Forskerne gikk derfor i gang med å undersøkte DNA fra levninger der. De fant da spor etter bakterien Yersinia pestis, som forårsaker byllepest og lungepest, i levninger etter folk som var begravet under gravsteiner som refererte til en pest. Svartedauden forårsakes av denne bakterien, som vanligvis smitter fra dyr til mennesker via lopper.

Så på skjelettenes tenner

Til sammen ble skjelettene til sju mennesker som var gravlagt i området undersøkt, og det var spesielt tennene som kunne gi forskerne verdifull informasjon.

Teamet av forskere fant bakterien som forårsaker svartedauden i tre av skjelettene.

– Vi fant ut at de eldgamle bakteriestammene fra Kirgisistan er akkurat i utspringet til denne massespredningshendelsen. Med andre ord har vi funnet opphavet til svartedauden, og vi vet til og med akkurat når den oppsto, i 1338, sier Maria Spyrou, som er hovedforfatter av artikkelen og forsker på sykdomshistorie ved universitet i Thüringen i Tyskland.

Funnene i forskningsartikkelen, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, er altså i strid med andre teorier om at sykdommen først oppsto i Kina.

Til tross for funnene, pekes det på at flere og større undersøkelser vil underbygge den ytterligere.

– Studien er veldig verdifull. Data fra langt flere individer, tider og regioner ville virkelig ha klargjort hva disse dataene faktisk betyr, sier Dr. Michael Knapp ved Universitetet i Otago på New Zealand. Han var ikke selv med på studien.

Selv i dag finnes det pest, og uten behandling er risikoen for å dø rundt 50-60 prosent, skriver NTB. Behandling med antibiotika tidsnok kan kurere sykdommen.