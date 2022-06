Dette visste du trolig ikke om prinsessens feiring

Torsdag ble prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag feiret, i den første av to markeringer. Det skjer hele fem måneder etter at hun fylte år, fordi festen ble satt på vent som følge av koronapandemiens restriksjoner.

Feiringen på Deichman, som var prinsessens bursdagsgave fra regjeringen, ble sendt på både NRK, TV 2 og en rekke nettaviser. Men hvor detaljert planlagt var egentlig kveldens begivenhet?

Prinsessens feiring - minutt for minutt

Skal vi tro programmet, har det gått en del timer til nøye planlegging. Og om du lurer på om det var tilfeldig at prinsessen og statsministeren gikk på den røde løperen sammen, for eksempel, viser den nedskrevne planen noe helt annet.

Prinsessens ankomst var nøye samkjørt med statsministeren som skulle ta henne imot. Her var alt tenkt ut på forhånd - kongefamilien skulle snu seg frontalt mot pressen innen klokken bikket 18.30.

At kaffe og te skulle serveres fra fat var også en viktig detalj som ble presisert i tidsplanen.

DETALJER: Det er mange små detaljer i kveldens tidsplan. Foto: Skjermdump

Mellom 19.42-19.47 ble det skjenket rødvin - akkurat i tide til prinsessens tale.

TIDSBESTEMT SKJENKING: Servitørene hadde nøyaktig fem minutter til å skjenke vin til alle gjestene. Foto: Skjermdump

Ifølge Caroline Vagle, hoffreporter i Se og Hør, er dette en gjenganger i den kongelige verden.

– Der går alt på minutt for minutt. De møter opp presist når de skal møte, også følger de det oppsatte programmet. Så det er helt normalt, sier hun.

Hvor mye kostet vinen?

Men apropos vin - hvor spandable var regjeringen på prinsessens myndighetsdag? Ble det servert flasker til tusen kroner stykket, eller var det førsteplassen i VGs kåring over billigvin gjestene fikk nyte?

PRISVENNLIG: Det var ikke de dyreste dråper gjestene fikk servert under feiringen, men prinsessen så ut til å nyte det hun fikk i glasset likevel. Foto: Lise Åserud

Vi har tatt en sjekk, og på menyen sto det to ulike viner for kvelden. Den første var den spanske vinen Albariño Albamar fra 2020. Ifølge vinmonopolet koster den 269 kroner per flaske.

Deretter sto den franske rødvinen Le Fouleur Bourgogne fra 2016 for tur. Den er i underkant av en hundrelapp billigere enn den spanske vinen, og har en veiledende pris på 188 kroner.

Prinsessen og statsministeren

Under første del av feiringen var prinsesse Ingrid Alexandra og statsministeren Jonas Gahr Støre uadskillelige - de gikk sammen på den røde løperen, og satt på samme bord under middagen. Men hvor godt kjenner de egentlig hverandre?

– Han er jo en god venn av kronprinsparet, og han har blant annet gått pilegrimstur med de tidligere, kan hoffreporter Vagle fortelle.

TOK FØLGE: Prinsessen og statsministeren tok følge på den røde løperen - men det var nok ikke tilfeldig. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Støre har i tillegg vært invitert til private middager hos familien på Skaugum ved flere anledninger.

– De er vel så vidt jeg vet ganske godt kjent fra da han var generalsekretær i Norges Røde Kors, sier kommentator Harald Stanghelle i Aftenposten.

Prinsessen var også på besøk på Stortinget i forbindelse med hennes bursdag i januar. Da fikk hun blant annet møte statsministeren på hans kontor, og sammen spiste de lunsj.

Middagen som ble servert inneholdt ikke kjøtt

På kveldens meny sto blant annet purreløk, lysing og mørk sjokolade. Noe som ikke var inkludert i middagen, var kjøtt.

KJØTTFRI: Bursdagsmiddagen til prinsessen inneholdt ikke kjøtt. Foto: Lise Åserud

– Menyen er veldig sommerlig og grønn. Helt i tråd med prinsessen som har sagt at hun ikke ønsker å spise så mye kjøtt - det er nemlig ikke kjøtt på den. Det var det heller ikke i konfirmasjonsmenyen, opplyser Vagle til God kveld Norge.

Til forrett ble det servert bakt purreløk med sjøsalat, ørretrogn, hasselnøtter og røkt rømme. Hovedretten besto av lysing med sjy av tomat og estragon med pommes Anna, østerssopp, fennikel og spinat.

Til dessert ble det servert mørk sjokolade og maskarponekrem med bringebærsorbet, gelé og friske bær.

Hva med prinsessens venner?

En bursdagsfeiring er for mange en samling av nære og kjære, og da er det naturlig at gode venner står på gjestelista. Det var imidlertid ikke tilfelle under prinsessens feiring på torsdag.

– I dag er det ingen av prinsessens venner som er invitert. Men de får helt sikkert komme på gallamiddagen i morgen, sier Vagle.

Men til tross for at ingen av hennes nære venner er til stede, var det nok av folk på hennes egen alder som deltok torsdag.

– Det er jo en del ukjent ungdom her, det er vel ungdom fra alle fylker i Norge til stede, kan Stanghelle fortelle.

– Ja, og unge idrettsutøvere og musikkutøvere. Det skal være et tverrsnitt av den unge befolkningen, så vidt jeg har skjønt, utfyller Vagle.

Blant de unge gjestene på arrangementet fant vi freestylekjører Birk Ruud (22) artist Amanda Delara (25), skuespiller Ina Svenningdal (26) og artist Marie Ulven Ringheim (23), også kjent som Girl in red.

Disse satt på prinsessens bord

På prinsessens bord under middagen satt Girl in red, statsminister Jonas Gahr Støre, kong Harald, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, stortingspresident Masud Gharakhani og alpinisten Jesper Saltvik Pedersen.

I GODT SELSKAP: Prinsessen delte bord med blant andre sin bestefar kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jonas Gahr Støre sitter mellom artisten Girl in red og prinsesse Ingrid Alexandra, også sitter bestefaren på prinsessens andre side. Det er jo en fascinerende samling i tid og alder, de er jo ganske ulike. Så det er litt gøy, sier Stanghelle.

Torsdagens feiring går nå mot slutten, men fortsetter fredag kveld. Da skal nemlig 202 gjester samles på Slottet for gallamiddagen i anledning prinsessens myndighetsdag.