Prinsessefesten: Dette står på menyen

Tidligere torsdag kom det fram at regjeringen har lagt 3,7 millioner kroner på bordet for å gjennomføre festmiddagen, som holdes for å markere at prinsesse Ingrid Alexandra er blitt 18 år.

Nå er også menyen offentlig:

* Til forrett serveres bakt purreløk med sjøsalat, ørretrogn, hasselnøtter og røkt rømme.

* Hovedretten er lysing med sjy av tomat og estragon med pommes Anna, østerssopp, fennikel og spinat.

* Til dessert serveres mørk sjokolade og maskarponekrem med bringebærsorbet, gelé og friske bær.

Det serveres også kaffe, samt to viner: Albariño Albamar, en spansk vin fra 2020, og Le Fouleur Bourgogne, en fransk vin fra 2016.