Svarer på Deichman-kritikken

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier hun kan forstå reaksjonene på at Deichman i Bjørvika stenges for å feire prinsesse Ingrid Alexandra.

Flere, blant dem ansatte ved biblioteket, har kommet med krass kritikk mot regjeringen for at de har valgt å stenge Oslos nye folkebibliotek for å gjøre plass til festmiddag og konserter for prinsesse Ingrid Alexandra, som ble 18 år i januar.

– Det er flaut at det flotteste bygget i byen, hvis viktigste funksjon er å være tilgjengelig for alle, blir omgjort til et lukket selskapslokale for fiffen, skrev hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Deichmanklubben Jenny Dellegård og Goro Aarseth i Bibliotekarforbundet Deichman i et innlegg i Dagbladet torsdag.

– Kan jo forstå kritikken

Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen er blant de mange celebre gjestene som deltar i feiringen. Hun gleder seg over at regjeringen nå får feiret prinsessen, etter at festlighetene først måtte utsettes på grunn av korona.

– Det et jo slik at prinsessen har blitt myndig. Hun er tronarving i Norge og det skulle bare mangle at ikke regjeringen gjorde stas på henne og hadde en offisiell feiring, sier hun.

Trettebergstuen sier til TV 2 at hun kan forstå kritikken mot at biblioteket må stenges som følge av feiringen, men at hun likevel mener valget av lokasjon er godt.

– Folkebibliotekene våre er jo åpne stort sett mesteparten av døgnet, hele året. Jeg synes det er fint jeg at vi har valgt oss dette flotte og åpne bygget, folkebiblioteket, når regjeringen skal feire tronarvingen vår. Jeg synes det er mye god symbolikk i det. Og så tror jeg vi kan tåle at biblioteket vårt stenges i én skarve dag når vi har en myndig tronarving.

– Skjønner du at feiringen kan komme med en bismak når det er en elite som får komme, mens andre stenges ute?

– Jeg hører jo kritikken og kan jo forstå den. Men jeg synes det er en fin symbolikk i at vi har valgt nettopp folkebiblioteket, selve grunnmuren i den norske kulturen, åpne for alle, når vi skal velge sted å feire vår myndige tronarving. Jeg synes det er hyggelig og bra symbolsk at vi ikke velger et sted med mer pomp og prakt, som liksom er utilgjengelig for alle.

– Mulig det fremstår en smule usaklig

Ledelsen ved biblioteket hadde sagt ja til å la regjeringen feire tronarvingens myndighetsdag der. De tillitsvalgte reagerer på at beslutningen ikke ble drøftet med dem, skriver VG.

Fagforeningene har lenge vært kritisk til at biblioteket må tjene penger på kommersiell utleie. Dellegård mener det er få steder man kan besøke i Oslo uten at det koster penger.

– Mulig det fremstår en smule usaklig når jeg sier dette, men det er provoserende at folk med penger, enten det er kongefamilien eller andre, skal bruke biblioteket som selskapslokale, sier hun.

Bibliotekets kommunikasjonssjef Jørn Johansen forsvarer stengningen.

– Vi vurderte at Deichman klarte å opprettholde et bibliotektilbud gjennom 18 andre lokalbiblioteker denne dagen, og at det forsvarte et sjeldent unntak fra hovedregelen om å være åpent mest mulig, skriver han til Dagbladet.

Statsministerens kontor opplyser at det var nødvendig å stenge hele bygget fordi det skal være flere kulturelle innslag over flere etasjer, og at det er behov for adgangskontroll.

Kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe, viser til at det er regjeringen som har invitert til middagen, men sier Slottet forstår at de som vil besøke Deichman torsdag, vil bli skuffet over at det er stengt.