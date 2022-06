Prinsesse Ingrid Alexandra: – Det var magisk

I talen under 18-årsfeiringen viste prinsesse Ingrid Alexandra stor begeistring for festen.

– Jeg vil gjerne starte med å si tusen takk for denne fantastiske feiringen. Det å bli tatt imot av Torshovkorpset og jentekoret var så fint, og dere var utrolig flinke. Det var også virkelig magisk å høre på Delara og Ina Svenningdal nede i tredje etasje.

Slik startet prinsessen sin tale da hun snaue fem måneder etter 18-årsdagen endelig fikk sin offisielle feiring med festmiddag og konserter på biblioteket Deichman i Bjørvika i Oslo.

– Takk til alle om har bidratt til å gjøre denne kvelden til en opplevelse både for meg, og alle som er her i dag. Jeg vil også gjerne takke alle gjestene som har kommet fra hele landet. Opplevelsen blir enda mer verdt når jeg har så mange å dele den med.

Fornøyd med valg av sted

Blant gjestene var store deler av Europas kongelige og hele den utvidede norske kongefamilien med blant annet prinsesse Märtha Louises forlovede Durek Verret. I tillegg var store deler av norsk idretts- og kulturliv, samt de tre statsmaktene representert.

– Jeg synes det er veldig fint at dere har valgt Deichman som ramme her i kveld. Her kommer folk dag inn og dag ut for å låne bøker, jobbe med skole, og være sosiale. Jeg har selv vært her flere ganger, og det har blitt et så fint sted, sa prinsessen videre.

Hovedpersonen selv ankom festen i bil sammen med storebror Marius Borg Høiby. Hun gikk så opp den røde løperen mot bibliotekets inngang sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

– Virkelig en påminnelse

I forbindelse med selve 18-årsdagen i januar besøkte prinsessen de tre statsmaktene, Stortinget, regjeringen og domstolen. I talen benyttet hun anledningen til å takke for sist og for at hun ble tatt så godt imot.

– Besøkene ble virkelig en påminnelse om hvor heldige vi er her i Norge. En påminnelse om demokratiet vårt, og det trygge styringssystemet vi har. Det vi nordmenn har bygd opp over lang tid, og som vi fortsetter å utvikle, og beskytte, hver dag.

Videre sa 18-åringen at hun føler seg heldig som har fått vokse opp i et land som Norge.

– Jeg føler meg veldig heldig som har fått vokse opp i et land der vi har tillitt til hverandre, og der vi i felleskap prøver å finne gode løsninger. Løsninger som gjør at flest mulig skal ha det best mulig. Det er et prinsipp som det er viktig at vi i Norge ivaretar.

Prinsessen takket i talen også for gavene og sa at hun gledet seg til resten av kvelden.

– Vær den du er

I sin tale til jubilanten på Deichman trakk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fram at prinsesse Ingrid Alexandra framstår som en person som kjenner seg selv og vet hva hun vil.

– Du står fram som en vanlig, uvanlig jente, sa Støre.

Han rådet prinsessen til å hegne om det vanlige.

– Gi mening til det uvanlige i ditt liv – at du en dag skal bli Norges dronning – ved å hegne om det vanlige. Vær den du er. Kjenn landet ditt, menneskene som bor her, livene vi lever, drømmene vi har, og frykten som vi kan føle på, sa statsministeren.

– Slik skaper du de båndene som knytter kongehus og folk sammen i nye generasjoner.

