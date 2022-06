– Du kan skyte en elefant, men kongeriket faller ikke av den grunn

Kongelige gjester fra hele Europa valfarter til Oslo denne uken for å feire Norges kommende dronning. Prinsesse Ingrid Alexandra ble torsdag kveld hedret med festmiddag på Deichman i Bjørvika i regi av regjeringen. Fredag fortsetter feiringen med en festmiddag på Slottet - alt for å feire prinsessens 18-årsdag, fire måneder etter at hun ble myndig.

Den kommende regenten har det siste året gradvis blitt introdusert for livet som dronning. Hun har gjestet Stortinget, statsministeren og Høyesterett. Hun har øvd seg på fallskjermhopp og fløyet jagerfly med Luftforsvaret. Alt for å forberede henne på rollen som Norges dronning. Men til høsten er det noe helt annet prinsessen forbereder seg på. Hun skal være russ.

JAGERFLY: Prinsesse Ingrid Alexandra fikk være med på flytur i en F-16. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret/ NTB

– Stor plass til å drikke seg full

Forfatter Tor Bomann-Larsen har skrevet flere bøker om kongehuset. Han er ikke bekymret for at prinsessen nå skal gjennom russefeiring.

– Det har ikke gått så hakka gærent til nå, mener Bomann-Larsen.

Han henviser til at både hennes far og tante har deltatt i russefeiringen, men helt lik vennenes blir ikke Ingrid Alexandras russetid.

– Spennet mellom det private og det offisielle er en utfordring som følger med kongelighet. Du skal være menneske og ha en privatsfære, samtidig skal du være en institusjon, et symbol og sånn sett feilfri. Men inni deg og i ditt privatliv er du et helt alminnelig menneske.

– Hvor stort rom er det for at hun, som alle andre russ, drikker seg full og gjør dumme ting?

– Jeg tror det er stor plass til å drikke seg full. Jeg liker i hvert fall å tro det, ler Bomann-Larsen.

KONGEHUSKJENNER: Tor Bomann-Larsen Foto: Sigve Bremer Mjedal

Han mener prinsessen allerede har vist at hun har et indre kompass som hjelper henne navigere og forstå hvor grensene går.

– Når du har fylt 19 år og har vokst opp i den familien, med de rammene, så har du skjønt hva du svarer på og ikke. Du skjønner hvor du er på sikker grunn og hva du skal holde seg unna. Det så vi også i intervjuene hun ga i forbindelse med 18-årsdagen, mener Bomann-Larsen.

Skandaleombruste kongehus

En av gjestene som er på plass for å feire Ingrid Alexandra er prinsesse Märtha Louises kommende ektemann, Durek Verrett. Det blir første gang den kontroversielle forloveden opptrer i en offisiell sammenheng. Den selverklærte sjamanen, har hevdet at han kan rotere atomkjerner og behandle kreft. Det har gjort han upopulær hos mange. Men Verrett er langt fra den mest kontroversielle figuren i Europas kongehus.

Den skandaleombruste britiske prins Andrew måtte trekk seg fra sin offentlige rolle etter anklager om seksuelle overgrep. Virginia Giuffre hevder prinsen flere ganger på begynnelsen av 2000-tallet skal ha forgrepet seg mot henne, mens hun fortsatt var mindreårig. Andrew inngikk tidligere i år et forlik med Giuffre.

OVERGREPS ANKLAGET: Prins Andrew med Virginia Giuffre. Foto: Faksimile

– Det kan komme menneskelige avvik og slendrian, noe av det riktig stygt, men kongehuset står. Det britiske monarkiet er et godt eksempel på det. De har hatt skandale på skandale på skandale, men monarkiet står, symbolet hever seg over det. Så må man ikke forveksle en institusjon og privat menneske, mener forfatteren.

– Du kan skyte en elefant, men kongeriket Norge faller ikke

En annen kongelig som har testet monarkiets overlevelsesevne er den tidligere spanske monarken, Kong Juan Carlos. I 2014 abdiserte han og forlot landet etter anklager om korrupsjon. Men allerede i 2012 vendte folket seg mot ham etter en påstått elefantjakt i Botzwana, mens landet han slet økonomisk.

ELEFANTJAKT: Mange reagerte da den spanske kongen dro på jakt i Botzwana Foto: AFP

– Da Juan Carlos abdiserte, sto kronprinsen klar. At en monark må abdisere kan skje, men å avvikle et monarki av den grunn, det skjer ikke.

– Ville det norske kongehuset overlevd en prins beskyldt for seksuelle overgrep mot en mindreårig, eller en konge på elefantjakt?

– Ja. Det hadde vi tålt. Institusjonen er så sterk. Du kan skyte en elefant, men kongeriket Norge faller ikke av den grunn, er den kontante beskjeden fra kongehuseksperten.

Han peker på over 1000 år med monarki her i landet og at selv grunnloven vår er basert på at Norge er et monarki.

– Det første ordet i grunnloven er «Kongeriket». Det er det grunnloven er basert på. De ganger monarkier har blitt styrtet er det alltid i forbindelse med maktpolitiske revolusjoner og opprør. Dagens europeiske kongehus har ikke makt, så det vil ikke skje, mener Bomann-Larsen.