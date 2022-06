Grøvdal slo legendarisk rekord

I regnværet på Bislett klinket 32-åringen til med tiden 14.31,07.

Det var mer enn seks sekunder foran Kristiansens 36 år gamle rekord (14.37,33), og tolv sekunder raskere enn Grøvdals personlige rekord.

– Det er den beste dagen i mitt liv, sier Grøvdal med et bredt glis til TV 2.

– Jeg er så lettet over å få ut et godt løp. Det er fantastisk, fortsetter hun.

I EKSTASE: Karoline Bjerkeli Grøvdal slapp jubelen løs etter bragden på Bislett. Foto: Stian Lysberg Solum

– Avgjørelsen gjorde alt

Da tempoet ble noe redusert i feltet halvveis i løpet, tok hun ansvar. Grøvdal gikk opp i føringen og sørget for at lysharen, som var satt til rekordtempo, ble fulgt.

– Jeg hadde så fokus på den tiden. Jeg er så glad for at jeg var offensiv og tok initiativet selv. Da de begynte å slippe lyset, bestemte jeg meg for at jeg måtte gjøre det selv, forklarer hun.

Grøvdal har ikke for vane å styre feltet.

– Det krever litt selvtillit å gjøre det. Det viser bare at i dag var jeg klar for å ta den norske rekorden. Jeg følte meg veldig bra i dag, har aldri hatt så gode bein og formen er på topp. Jeg tror den avgjørelsen var det som gjorde alt, sier 32-åringen med et smil.

ENDELIG! Karoline Bjerkeli Grøvdal har jaktet på norgesrekorden i en årrekke. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Aldri vært så nær

På den siste runden stivnet hun og ble distansert av de tre etiopiske løperne Dawit Seyaum, Gudaf Tsegay og Letesenbet Gidey, men Grøvdal hadde full kontroll på norgesrekorden – som torsdag holdt til en fjerdeplass.

– De har sju sekunder bedre pers enn meg. Det er forventet at de skal komme på slutten, men jeg er ikke langt bak. Jeg har aldri vært så nær, påpeker Grøvdal.

Etter bragden slapp hun jubelen løs og tok æresrunden på arenaen.