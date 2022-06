Trumps tidligere kampanjesjef: – Teorien hans var sprø

Torsdag dreier høringen seg om hvordan president Donald Trump forsøkte å presse visepresident Mike Pence til å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet forut for angrepet på Kongressen 6. januar 2021.

Trump ga ved flere anledninger uttrykk for at han mente visepresident Mike Pence, som hadde den formelle oppgaven med å godkjenne valgresultatet i Senatet, skulle nekte å bekrefte Joe Bidens seier.

– Presidenten Trump fikk gjentatte ganger beskjed om at Pence ikke hadde noen konstitusjonell rett eller mulighet til å gjøre dette, sier ordstyrer Liz Cheney under høringen.

Greg Jacob (til høyre) og tidligere dommer og privat rådgiver for Trump, J. Michael Luttig (Photo by Olivier DOULIERY / AFP)

– Revolusjon

Tidligere rådgiver for Mike Pence, Greg Jacob, og den anerkjente pensjonerte dommeren J. Michael Luttig, vitner begge under høringen, og sier at en slik inngripen ville vært å anse som en revolusjon.

– Jeg ville heller lagt kroppen min på motorveien før jeg hadde latt visepresidenten snu valget 2020 slik, sier Luttig.

Trump og hans personlige juridiske rådgiver, John Eastman, mente de hadde funnet en smutthull som gjorde at visepresidenten hadde denne retten.

Jacob og Luttig måtte forklare presidenten i klartekst hvorfor det ikke er mulig at en visepresident skal ha retten til å utpeke president som går mot den som har vunnet demokratisk. Også de andre i teamet reagerte sterkt.

– De mente han var gal, sier Trumps tidligere kampanjesjef, Jason Miller.

– Teorien hans var sprø. Det fantes ingen legitimitet i den på noen som helst måte, sier han.

Miller sier dette ble tydelig formidlet til Trump gjentatte ganger før 6. januar.

Men president Donald Trump ble mer og mer besatt av å finne en måte å bli sittende som president på. Han klamret seg til merkelige teorier for å beholde makten.

Selv under angrepet mot Kongressen tvitret Trump nok en gang kritikk mot visepresidenten og hevdet valget var stjålet fra ham.

TWITTER: Mens opptøyene var i gang tvitret Trump denne meldingen hvor han kritiserte visepresidenten. Foto: AP/NTB

– Ordene og handlingene til president Trump denne dagen første til angrepet på Kongressen, og at visepresident Mike Pence måtte føres til et sikkert sted, sier kommitemedlem Peter Aguilar.

Folkemengden som stormet kongressbygningen 6. januar 2021, var på et tidspunkt bare 40 fot – eller 12 meter – fra Pence. Det fastslår komiteen i Representantenes hus som gransker stormingen, etter at nye bevis ble lagt fram i torsdagens høringsmøte.

IKKE LANGT UNNA: Dette bildet viser Mike Pence som blir ført i sikkerhet 6. januar. På det tidspunktet var ikke mobben langt unna den daværende visepresidenten. Foto: AP / NTB

Han hevder også at Trump visste en mobb var på vei mot Kongressen da han sendte sin siste tweet hvor han kritiserte Pence.

«Heng Pence»

«Heng Mike Pence» var ett av slagordene som ljomet i folkemengden da Trump talte til tilhengerne sine som så stormet Kongressen.

I talen antyder Trump ved to anledninger at det kan bli farlig for Pence å akseptere valgresultatet:

«Jeg håper Mike gjør det riktige. Jeg håper det. Jeg håper det, fordi om Mike Pence gjør det riktige, vinner vi valget ... Og jeg snakket faktisk nettopp med Mike. Jeg sa til han: «Mike, det krever ikke mot. Det som krever mot er å ikke gjøre noe. Det krever mot.»

Vitnemål forteller også at Trump ikke ønsket å be tilhengerne sine om å avbryte angrepet på Kongressen, og at han ble oppfordret av både familie og venner om å gjøre noe – uten å handle.

«GÅ HJEM» President Donald Trump ba til slutt tilhengerne gå hjem, men kalte fremdeles valget for stjålet. REUTERS/Jonathan Ernst

Trump la så ut en video der han sa at han elsket demonstrantene, men ba dem om å gå hjem.

Mandag vitnet flere tidligere valgkamprådgivere, tjenestepersoner og familiemedlemmer for Kongressen og sa de forsøkte å få Donald Trump til å innse at anklagene om valgfusk ikke var sanne.

Det kom også fram at det var Trumps advokat, Rudy Giuliani, som mens han var beruset sa at de skulle gå ut og erklære valgseier på valgkvelden.

Tre politikolleger til Brian Sicknick som døde i angrepet lytter til høringen. Foto: J. Scott Applewhite

Ifølge Trumps daværende justisminister, William Barr, mistet Trump stadig mer kontakt med virkeligheten i perioden før stormingen av Kongressen.

Barr kalte anklagene for valgfusk for «bullshit», «uhederlige» og «idiotiske», og han sa at Trump rett og slett ikke var interessert i fakta.

Ifølge Barr var Trump mer rasende enn noensinne da han fortalte ham at justisdepartementet ikke kom til å ta parti med noen etter valget.

Kaller høringen en hån

Ekspresident Donald Trump langer ut mot høringen om angrepet på Kongressen i fjor og kaller den en hån mot rettsstaten.

I et uttalelse over tolv sider, skriver Trump at granskingspanelet burde fokusere på landets virkelige problemer framfor å opptre som en selvbestaltet domstol som prøver å avlede folk fra smerten de gjennomlever.

Granskningskomiteen forsøker å vise at volden som oppsto da Trump-støttespillere stormet Kongressen 6. januar 2021 var et resultat av påstandene Trump og flere i hans indre krets kom med for å på ulovlig vis holde fast ved makten.

Komiteen ønsker å nå frem til justisminister Merrick Garland med sine argumenter. Det er han som avgjør om det blir tatt ut tiltale mot den tidligere presidenten. Det har ikke kommet noen signaler om at det kommer til å skje.