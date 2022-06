Flere land støtter Ukraina som EU-kandidat

Lederne for fire EU-land som torsdag besøkte Kyiv, slår fast at de ønsker at Ukraina umiddelbart skal bli kandidatland i unionen.

Frankrike, Tyskland, Italia og Romania støtter at Ukraina blir kandidatland i EU umiddelbart.



Frankrikes president Emmanuel Macron slo under en pressekonferanse i den ukrainske hovedstaden fast at landene gjør alt de kan for at «Ukraina alene kan bestemme sin skjebne».

Han lovet også å levere mer fransk artilleri til Ukraina.

Macron besøkte Kyiv sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz, Italias statsminister Mario Draghi og Romanias president Klaus Iohannis.

