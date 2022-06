Stoltenberg om Putins mystiske beskjed: – Vil ikke spekulere

Under et døgn før Vladmir Putin skal holde «en svært viktig tale», kommenterer Nato-sjefen meldingen.

Da Nato-sjef Jens Stoltenberg møtte nordisk presse etter alliansens forsvarsministermøte i Brussel torsdag, var han tydelig på at Russlands aggresjon utgjør den største sikkerhetstrusselen på flere tiår.

Onsdag varslet russiske medier at Russlands president Vladimir Putin skal holde en «en svært viktig og meget interessant tale» på fredag. Hva talen skal dreie seg om er ikke kjent.

Under pressekonferansen torsdag spurte TV 2 Stoltenberg om hva han tenker om den varslede talen.

– Jeg vil ikke spekulere i hva president Putin kommer til å si. Vi har jo sett tidligere at han holder taler der han forsøker å forsvare en brutal krigføring mot et selvstendig land, og prøver å fremstille Ukraina som et land som ikke har rett til å eksistere som et selvstendig land, svarte Stoltenberg på spørsmål om hva Nato tror kommer ut av talen.

– Blir ikke mer riktig

Videre sa Nato-sjefen at selv om Putin i sine taler kommer med uttalelser som forsøker å rettferdiggjøre krigen i Ukraina, blir det ikke mer sannhet i det.

– Han har holdt taler der han prøver å unnskylde bruk av brutal militærmakt mot Ukraina. Det blir ikke noe mer riktig av det.



Stoltenberg pekte på at Putin kan unnskylde så mye han vil, men at handlingene viser noe annet.

– Det er fortsatt i strid med folkeretten å invadere en nabo slik Russland har gjort. Det er fortsatt ufattelige lidelser som påføres den ukrainske befolkningen og militæret.

Stoltenberg er klinkende klar på hvilket arbeid Nato kommer til å fortsette med nå.

– Det er slik at vårt ansvar er å fortsette å støtte Ukraina, samtidig som vi gjør alt vi kan for å hindre at denne krigen eskalerer utover Ukraina. Og det er derfor Nato og Nato-land støtter Ukraina slik vi gjør, men samtidig har gjort det klart at vi ikke er en parti konflikten.

Stoltenberg sier det ligger en klar og tydelig advarsel i Natos handlinger i etterkant av den russiske invasjonen.

– Vi har økt vårt militære nærvær øst i alliansen, slik at Putin forstår at dersom han angriper ett Nato-land, så angriper han hele Nato. Og så lenge det er helt klart, og det er det fra vår side, så trygger det freden og hindrer at krigen eskalerer utover Ukraina.

Usikkert hva talen vil dreie seg om

Talen skal holdes på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum (SPIEF), melder Sky News, som oppgir russiske medier som kilde for opplysningene.

Vanligvis deltar en rekke utenlandske politikere og næringslivsledere på konferansen i Russlands nest største by, men i år vil det være langt færre gjester fra andre land som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Utsendinger fra blant annet Kina kommer derfor til å gis en mer sentral plass.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov hevder overfor russiske medier at vestlige tjenestemenn har lagt press på enkelte deltakere i et forsøk på å få dem til ikke å delta.

Putins møter med media vil også se annerledes ut, ifølge talsmannen. I stedet for å stille opp for verdens ledende medier, vil han møte russiske medier og krigskorrespondenter.

Peskov forklarer bakgrunnen er at de tviler på tilstrekkeligheten av informasjonen til vestlige journalister.

Dette sa Stoltenberg da han møtte internasjonal presse etter å ha avsluttet forsvarsministermøtet tidligere torsdag: