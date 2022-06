568 sivile gjemmer seg i fabrikk full av giftige kjemikalier - utenfor skytes det konstant

Situasjonen for de mange hundre som har søkt tilflukt i kjellere under kjemikaliefabrikken Azot i Sievjerodonetsk er desperat. – De sivile vil være de første som vil føle effekten av giften, sier ekspert

Russerne kontrollerer 80 prosent av byen Sievjerodonetsk som ligger 130 kilometer fra grensen, men ukrainerne har fremdeles kontroll på et industriområde og den gigantiske kjemikaliefabrikken Azot.

Situasjonen kan minne det som skjedde på Azovstal-stålverket i Mariupol, men situasjonen her har en tilleggsfaktor – giftige kjemikalier.

Folk ligger i sengene sine inne på fabrikken. Her har de oppholdt seg siden krigens start i februar. Bildet er tatt i april. Foto: Marko Djurica

Azot-fabrikken er også trangere enn i Azovstal. Anlegget har ikke samme underjordiske nettverk av rom og korridorer, og de 568 sivile som oppholder seg her har det trangt.

– Umulig evakuering

Forsøk på å opprette korridorer for å få evakuert sivile ut, har mislyktes, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Det er umulig å evakuere noen nå på grunn av konstant skyting, sier guvernør i Luhansk-provinsen, Serhiy Haidai, i en telegram-melding fredag.

Ifølge guvernøren er det 38 barn blant de 568 sivile på anlegget.

En mann holder barnet sitt i ett av rommene som brukes som tilfluktsrom på Azot-fabrikken. Bildet er tatt i april. Foto: Marko Djurica

Enorm gjødselproduksjon

Azot er den største kjemikaliefabrikken i Ukraina. På et tidspunkt arbeidet det 7000 personer her, og før krigen hadde den kapasitet til å produsere tre millioner tonn ammoniakkbasert gjødsel.

Det er ikke kjent om, eller hvor mye, ammoniakk som lagres der nå, men ifølge eksperter er det ingen grunn til å tro at de har klart å flytte lagrene før russerne blokkerte eksportmulighetene via Svartehavet.

Dave Butler er administrerende direktør i CBRN Solutions UK, som spesialiserer seg på kjemiske, biologiske, radioaktive og eksplosive trusler.

Han forklarer at ammoniakk er ikke spesielt brennbart i seg selv, men krigshandlinger i nærheten av slike lagre er allikevel svært farlig.

FABRIKK: Slik så kjemikaliefabrikken Azot ut i august 2016 Foto: Gleb Garanich

– Når ammoniakk blandes med luft, kan det oppstå en eksplosiv blanding, så hvis anlegget treffes av raketter eller granater, kan det forårsake en eksplosjon, sier Butler til TV 2.

Etsende gass eller væske

Dave Butler forklarer at ammoniakk er klassifisert som en gass som er «lettere enn luft». Det betyr at hvis gassen slippes ut, vil den raskt forsvinne. Men det betyr ikke at gassen er ufarlig.

– Man må være veldig forsiktig med å puste inn kjemikalet, eller få det på huden. Gassen er fargeløs, men har en gjenkjennelig lukt som kan minne litt om urin. Hvis man er så nære at man faktisk lukter det, betyr det at du puster det inn, og det er ikke noe man kan kalle «et lite sniff» når det kommer til dette stoffet, sier han.

– Mitt råd vil være å nærme seg anlegget med forsiktighet med vinden blåsende mot deg og ha beskyttelsesutstyr tilgjengelig i tilfelle vinden skifter retning, sier han.

Bør ha klar evekueringshetter

Han fortsetter med å si at de sivile som er innesperret på innsiden av anlegget vil være de første som vil føle effekten av giften.

– De som planlegger mulige evakueringer bør ha evakueringshetter både til seg selv og de som blir evakuert for å forhindre at man puster inn giftige gasser, sier Dave Butler.

Det skal være 568 sivile på anlegget, ifølge regionens guvernør. Foto: Marko Djurica

Ammoniakkforgiftning kan ifølge Helse Norge gi etseskader på øyne, hud og slimhinner. I alvorlige tilfeller kan gassen føre til hevelser i luftveier og pustebesvær. Kraftig eller langvarig eksponering kan føre til bevisstløshet, kramper og i verste fall død. Forskning ved UiO har også vist at forgiftning er svært farlig for hjernen.

Store deler av Sievjerodonetsk er lagt i ruiner, og de russiske styrkene har erobret det meste av byen.

Det er anslagsvis 10.000 sivile igjen i byen, ifølge guvernøren i regionen. De anbefalte alle å evakuere fra byen som før krigen hadde 100.000 innbyggere, men det er alltid noen som av ulike årsaker ikke klarer å komme seg unna.

Siste bro er sprengt

Det britiske forsvarsdepartementet skriver på Twitter at alle hovedbruene over elva Donets nå høyst trolig er ødelagt. Elva ligger vest for byen og er blitt grensa mellom ukrainsk- og russisk-kontrollerte områder.

En innbygger går forbi en ødelagt boligblokk i Sievierodonetsk i april. Foto: SERHII NUZHNENKO

Ukraina har trolig trukket tilbake en stor andel av kampstyrkene som forsvarte Sievjerodonetsk, skriver britene.

– Situasjonen fortsetter å være ekstremt vanskelig for de ukrainske styrkene og de sivile som er igjen øst for elva. Når bruene trolig er ødelagt, vil Russland nå enten måtte krysse elva under strid eller rykke fram på flankene, skriver de.

Samtidig ser det ut til at de russiske bataljonene i Donbas er svært underbemannet. Ukrainske myndigheter hevder enkelte taktiske enheter, som normalt har 600 til 800 soldater, nå bare har ned mot 30.

Mye av krigen langs frontlinjen skjer nå med små grupper som beveger seg til fots. Det vil trolig bidra til å senke tempoet i offensiver fra begge sider, ifølge den britiske etterretningen.

Krever full våpenhvile

Guvernøren sier at en evakuering av Azot kun kan gjennomføres hvis det er full våpenhvile. Ifølge den ukrainske forsvarsledelsen er Azot-fabrikken nesten helt rasert i de russiske angrepene.

– Det fins ikke lenger noen intakt administrasjonsbygning inne på fabrikkområdet, ifølge Hajdaj.