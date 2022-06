Her ankommer kjendisene feiringen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Mange kjente fjes står på gjestelista til den offisielle feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag. Se bildene her!

Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år i januar, men feiringen måtte settes på vent som følge av koronapandemien.

Torsdag kveld får prinsessen endelig feiringen hun har ventet på. Arrangementet på Deichman Bjørvika er regjeringens bursdagsgave til den kommende tronarvingen.

Hovedbiblioteket er stengt ned for vanlige besøkende, og omgjort til et storslått festlokale. En rekke kjendiser står på gjestelisten for å feire prinsessen, blant andre artist Amanda Delara (25), skuespiller Ina Svenningdal (26), artist Marie Ulven Ringheim (23) og freestylekjører Birk Ruud (22).

– Vi feirer jo både landet vårt og prinsessa

Statsråd Anette Trettebergstuen (41) forteller til TV 2 at hun gleder seg til kvelden.

– Dette blir jo storstas, det er jo ikke hver dag en tronarving skal feires fordi hun blir myndig. Jeg håper dette blir en fin kveld som hun kommer til å huske på en god måte så jeg håper man blir jo mange fine innslag, men jeg gleder meg mest til å høre prinsessens tale, sa Trettebergstuen.

Skuespiller Thea Sofie Loch Næss kom kledd i bukse fra COS, blazer fra Oval Objects og smykker fra Tom Wood.

FEIRER: Thea Sofie Loch Næss forteller at hun gleder seg til å feire både landet vårt og prinsessen i dag. Foto: God kveld Norge

– Jeg gleder meg til å feire vår nydelige prinsesse. Nå vet jeg ikke helt alt som skal skje, så jeg gleder meg bare masse til alt som skal skje. Kulturinnslag og masse mennesker, sier hun til God kveld Norge før hun fortsetter:

– Myndighetsdagen er jo en stor dag og hun er jo vår tronarving! Vi feirer jo både landet vårt og henne i dag.

Satser på gjenbruk

Freestylekjører Birk Ruud forteller at han feiret sin 18-årsdag med å ta en tatovering.

– Jeg feiret min 18-årsdag på sengen med noe champagne, tok en tatovering, og spiste middag ute på en restaurant, sier Ruud.

På spørsmål om hva han gleder seg mest til, svarer han god mat, å få mingle litt og å se på masse fine folk.

GJENBRUK: Birk Ruud hadde leid seg en dress for anledningen. Foto: God kveld Norge

Ruud forteller til God kveld Norge at han kjører gjenbruk i klesveien på denne store dagen.

– Jeg har leid en fresh dress - gjenbruk vet du, veldig bra! Jeg er veldig glad for at jeg kan rocke noe fresht som kommer fra et eller annet sted. Har mikset det med litt eget drip, så det er stilen, avslutter han.

Saken oppdateres.