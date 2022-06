Kjendisene samlet til bransjefest: – Får et innblikk i hva som foregår

En rekke kjendiser hadde pyntet seg for den årlige sommerfesten til Universal. Torsdagens begivenhet tok plass i hagen til plateselskapets Frogner-villa, og det var tydelig at kjendisene var klare for fest igjen etter to år uten.

Med rundt 800 påmeldte er det ingen tvil om at musikkbransjen er klar for en storslått feiring. På den røde løperen dukket blant annet Ramon, Astrid S og Subwoolfer opp.

Gir seg når hun vil danse på bordet

Astrid Smeplass dukket opp ikledd sitt eget design. Både hun og komiker Sigrid Bonde Tusvik har nylig lansert eget badetøy-merke, og 25-åringen forteller at de har jobbet med samme folk.

– Vi lager veldig forskjellig badetøy, også synes jeg ikke det er nok av det, så det er bra at flere lager.

Artisten var også en av de mange kjendisene som dukket opp i bryllupet til Vanessa Rudjord og Jonas Forsang.

– Det var et veldig vakkert bryllup.

– Er giftemål noe du kunne tenkt deg?

– Jeg har egentlig aldri vært så opptatt av det og kan ikke kjenne meg igjen i de som har fantasert om bryllupet sitt siden de var liten. Så jeg vet ikke om det er så viktig for meg rett og slett.

DESIGNER: Artisten stilte i klær fra hennes eget merke Swim Club. Foto: Amalie Nygård Jakobsen /TV 2

Smeplass vil ikke kommentere noe om sin sivilstatus, og sier at det er «fordi det ikke føles så relevant».

– Hvis man hører på musikken min så får man et ganske godt innblikk i hva som foregår. Jeg synes det er mer spennende at man kan høre på musikken min, og så er det på en måte der jeg utleverer meg litt mer.

Før artisten dro videre inn i Frogner-villaen, delte hun sitt beste tips for å unngå en festblemme:

– Mitt motto i noen år har vært å gi seg på topp. Etter det går det bare nedover, du sier og gjør dumme ting.

– Når vet du at toppen er nådd?

– I know! Det er når du får lyst til å danse på bordet, da vet du at du er på topp, slår Smeplass fast.

– Fortjener litt å være her

Artisten Ramón Andresen (23) har det siste året opplevd sitt store gjennombrudd med blant annet låten «Ok jeg lover», som har nesten 12 millioner avspillinger på Spotify.

TIKTOK-FENOMEN: Artisten Ramón dukket opp på hagefesten ikledd jeans og svart vest. Foto: Amalie Nygård Jakobsen /TV 2

– Det har vært veldig overveldende, men veldig gøy.

Men han er ikke fersk i bransjen. Før gjennombruddet deltok han i talentprogrammer som Idol og The Stream.

– Jeg har vært her to ganger tidligere, men i år føles det som første gang jeg kanskje fortjener litt å være her, fordi jeg er signert hos Universal, sier den VG-lista aktuelle artisten.

Andresens låter har fått mye støtte, særlig på TikTok, hvor sangsnutter ofte har gått viralt før selve singelslippet.

– Du er mye på sosiale medier, men vi vet ikke så mye om deg, hvordan er bosituasjonen din?

– Jeg skal flytte inn i et kollektiv med to venner. Jeg har bodd i studentbolig frem til nå, så det er ikke glamorøst.

I sommer planlegger han småturer rundt i Norge med kjæresten.

– Jeg har det veldig fint, legger han til.

GAMLE KOLLEGAER: Sebastian Solberg poserer sammen med tidligere kollega i Eccentric People, Andrea Eriksen. Foto: God Kveld Norge / TV 2

KEVIN LAUREN: En av dem som dukket opp på sommerfesten var VG-lista aktuelle Kevin Lauren. Foto: God Kveld Norge/TV 2

UNIFORM: Eurovision-duoen Subwoolfer stilte opp i sin tradisjonelle gule uniform. Foto: God Kveld Norge/TV 2