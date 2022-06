Pogbas svar på United-tilbud: – De bløffer

Det kommer frem i fotballstjernens dokumentar, som har fått navnet «Pogmentary» og slippes på Amazon Prime denne uken.

Nettstedet The Athletic har fått en forhåndstitt.

De skildrer en scene fra Miami i juli i 2021, der Pogba er på ferie og får en telefon fra sin nå avdøde agent, Mino Raiola.

Franskmannen, da med ett år igjen av avtalen med Manchester United, får vite at klubben har gitt ham et kontraktstilbud nummer to.

Verken Raiola eller Pogba er særlig imponert.

– De bløffer. Hvordan kan du si til en spiller at du fullt og helt vil ham ham, og så tilby ham ingenting? Aldri sett det, svarer Pogba.

Akkurat hvor mye som ble lagt på bordet, kommer ikke frem. Ifølge The Athletic fikk 29-åringen imidlertid minst to tilbud på mer enn 290.000 pund i uken, det hans tidligere kontrakt lå på.

I norske kroner blir det mer enn 3,5 millioner.

OMSTRIDT: Meningene var delte om Paul Pogba under franskmannens tid i Manchester United. Foto: ANTHONY DEVLIN

Midtbanespilleren hadde en skuffende siste sesong på Old Trafford. Han hadde sine skader, var inn og ut av laget og startet bare 16 Premier League-kamper. Til slutt ble han buet på av egne supportere.

For to uker siden bekreftet de røde djevlene at Pogba kom til å forlate klubben uten at de mottar overgangssum.

– Vi kan vel slå fast med en gang at det var et gigantisk misbruk av penger å hente ham tilbake fra Juventus i 2016. Den gang satt også agenten igjen med en enorm stor sum penger, men avkastningen sportslig ble veldig liten, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Nå sies Pogba å nærme seg en retur til Juventus.

Ifølge The Guardian har partene en muntlig enighet. Det skal være snakk om en årslønn på 83 millioner kroner etter skatt – rundt 1,6 millioner kroner i uken. Lønnen er imidlertid uten bonuser, skriver avisen.