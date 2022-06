Ble lurt i brutal Tinder-felle: – En slags forretningsidé

Fire menn og en kvinne er tiltalt for å ha brukt datingappene Tinder og Badoo til å kontakte menn og gi seg ut for å være unge jenter. Etterpå mishandlet de mennene og brukte chatteloggene til utpressing, ifølge tiltalen.

Totalt skal seks menn ha blitt utsatt for de tiltaltes vold og utpressing.

I alle tilfellene mener påtalemyndigheten at fremgangsmåten har vært omtrent den samme.

Etter å ha kommet i kontakt med eldre menn på Tinder eller Badoo har de tiltalte gitt klart uttrykk for at de er en jente under seksuell lavalder.

Mennene skal deretter ha gått med på å møte det de trodde var en angivelig mindreårig jentene.

Det ble imidlertid ikke helt slik de hadde trodd, for bak profilen skjulte det seg fem voksne personer med voldelige intensjoner, ifølge politiet.

Alle de fornærmede ble oppsøkt og utsatt for omfattende vold i sitt eget hjem.

Episodene har ifølge tiltalen skjedd på kveldstid i førjulstiden i 2019. Målet har vært å presse mennene til å betale dem penger.

Ble skutt med luftpistol

I noen av tilfellene skal voldshandlingene ha vart i timevis. Samtidig har de fornærmede mennene blitt truet, ifølge tiltalen.

«Hvis du varsler politiet, sender vi en somalier som skyter deg», skal en tiltalt ha sagt til en av mennene. Samme mann ble truet til å logge inn i nettbanken og overføre 167.700 kroner til de tiltalte, samt å søke om 200.000 kroner i forbrukslån.

En annen av mennene ble ifølge tiltalen holdt innesperret i en leilighet i Oslo i omkring 14 timer. De tiltalte skal også ha tatt ham med til ulike butikker og tvunget ham til å handle for dem. Mannen ble fratatt telefon, pass, førerkort og kodebrikke til banken.

En fornærmet ble ifølge tiltalen skutt med luftpistol, mens en annen fikk et pledd surret rundt hodet eller halsen. En av dem skal ha fått stumpet en sigarett mot huden.

De tiltalte skal også ha truet med å dele en manipulert kommunikasjonslogg der det så ut som ofrene hadde seksualiserte samtaler med barn, ifølge politiet.

Totalt fikk ranerne med seg flere hundre tusen kroner.

– Fått store konsekvenser

De fornærmede i saken representeres av bistandsadvokat Tom-Daniel Karlstad.

– Saken fremstår som svært alvorlig. De fornærmede opplever det de er utsatt for som meget belastende, og for noen har det fått store konsekvenser, sier han og legger til at dette vil bli belyst i retten.

Karlstad ønsker ikke å svare på om noen av ofrene for vold og ran selv er blitt straffeforfulgt for kontakten de hadde med en angivelig mindreårig jente.

Politiadvokat i saken, Eirik Braathen i Øst politidistrikt, ønsker ikke å kommentere tiltalen på nåværende tidspunkt.

Ei heller vil han svare på hvorvidt noen av ofrene har blitt straffet.

– En forretningsidé

De fem tiltalte forsvares av Morten Furuholmen, Farid Bouras, Per Ove Marthinsen, Sidra Bhatti og Gunhild Lærum.

Ingen ønsker å kommentere tiltalen med unntak av Marthinsen som representerer en mann i 20-årene som er anklaget for å ha vært med på alle volds- og ranssakene.

– Han erkjenner å ha bedrevet utpressing med mål om å tjene penger, og han har bevisst gått etter menn med interesse for unge jenter. For han har det vært en slags forretningsidé, sier forsvareren.

Han understreker at hans klient ikke mener å ha gjort seg skyldig i ran da det krever at man bruker vold eller truer med vold.

I tillegg til ran, er mennene anklaget for frihetsberøvelse, grovt bedrageri. Blir de funnet skyldig etter tiltalen, risikerer de flere år i fengsel.

Straffesaken skal opp i Romerike og Glåmdal tingrett på nyåret i 2023.