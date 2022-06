– Hvis Putin sier dette, er han påvirket av Kina

Mens ukrainere og russere kriger på bakken, rammes russisk økonomi hardt av vestlige sanksjoner. Klokken 14 i dag skal Russland President Vladimir Putin holde det russiske medier hevder er «En ekstremt viktig tale» på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum (SPIEF), der utenlandske politikere og næringslivsledere samles.

Gassrørledning vil leses som politisk signal

Den kinesiske utsendingen er blant de som ifølge presidentens talsmann Dmitry Peskov får en viktigere plass i salen når andre land uteblir på grunn av krigen. Og hvor stormakten Kina står, er viktig for landene som er samlet på konferansen.

Forsker Stein Tønnesson er asiaforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. Bilder tatt under Arendalsuka 2018. I år skal han ta turen igjen - denne gangen for å snakke om forholdet mellom Kina og Russland. Foto: Terje Pedersen

– En ting man kan være oppmerksom på, er om Putin nevner en ny gassledning til Kina, sier Stein Tønnesson til TV 2.

Han er asiaforsker ved institutt for fredsforskning (PRIO). Sammen med forskeren Pavel Baev ved har han sammen skrevet flere artikler om partnerskapet mellom de to landene. Han mener lederne har mye til felles, og forholdet mellom statslederne i de to stormaktene har aldri vært så godt som mellom disse to.

Men Kina har også kritisert Russland for brudd på FNs forbud mot aggresjon. Dersom Putin kan fortelle om konkrete planer om en ny gassledning til Kina, vil det være et viktig signal.

– Det vil ta minst ti år å bygge den. Mens oljen som Russland ikke lenger får solgt i Europa kan fraktes med tankskip, trenger gassen en annen logistikk, forklarer Tønnesson.

President Xi Jinping og Vladimir Putin er i likhet med mange av de representerte landene i St. Petersburg mest redde for en sikkerhetspolitisk trussel fra USA. Foto: Ng Han Guan

Når Putin går på talerstolen i dag vil en slik plan om en fremtidig gasseksport være et signal næringslivslederne og politikerne i salen leser mye inn i. Vladimir Putin og Xi Jinping har etter all sannsynlighet hatt sine samtaler på forhånd.

– De to snakker sammen i kulissene. Jeg tror det er sannsynlig at Putin fortalte om invasjonsplanene til sin venn og kollega Xi Jinping allerede da de møttes under OL i Beijing, sier Tønnesson.

Kina ønsker fred

Men Tønnesson er rimelig sikker på at det var et annet scenario den russiske presidenten la frem for den kinesiske presidenten. En rask operasjon som skulle sikre russiske interesser - ikke en over hundre dager lang krig. Det så ikke Putin for seg heller.

– Nå ønsker Kina at Russland skal slutte fred i verdensøkonomien og i verdensfredens tjeneste. Hvis Putin sier at han vil gå inn for fred for verdensøkonomien og verdensfredens skyld, er han under påvirkning av Kina, sier Tønnesson.

Under påvirkning? Mener du at de øver press mot ham?

– Jeg vil bruke ordet påvirkning, for press er ikke et riktig ord å bruke når det foregår mellom venner.

Og Tønnesson beskriver forholdet mellom de to autoritære lederne som et vennskap. Han tror de snakker sammen uten andre til stede, og at de to autoritære lederne har mye til felles.

– Men Putin er ikke åpen for en fred Ukraina kan akseptere. Det som vil vise at han er påvirket av Kina er i beste fall at han viser fredsvilje. Dessuten vil en gassledning vise at han har fått på plass et tett samarbeid.

Går høyt ut før talen

Vladimir Putins talsmann Dmitry Peskov har gått høyt ut i forkant av talen for å understreke at Putin har noe svært viktig å si. Peskov har uttalt seg til det russiske nyhetsbyrået TASS. Byrået er siden februar ekskludert fra den europeiske alliansen av nyhetsbyråer siden februar, i likhet med flere andre russiske nyhetskilder som anses sterkt påvirket av Kreml i sin dekning.

Til dem uttaler Peskov at den ekstremt viktige talen vil omhandle verdensøkonomien, de økende matprisene, og hvordan sanksjonene har rammet russisk økonomi.

– Putin kan også trekke frem noen positive sider ved den russiske økonomien i talen sin, sier Tønnesson.

Han peker på at rubelen er sterk, tross sanksjonene, og russisk olje som ikke lenger tas imot i Europa kan selges i Asia. Våpeneksport utgjør også en viktig del av russisk eksport, og mange av de som er til stede i St. Petersburg kjøper fortsatt våpen av Russland.

Ser USA som en trussel

For selv om mange land uteblir, er asiatiske land og tidligere sovjetrepublikker sterkt representert på konferansen. Ifølge russiske medier er alle de tidligere sovjetrepublikkene representert.

Deltagere på det økonomiske forumet SPIEF i St. Petersburg fredag 17. Juni. Logoen til den russiske påtalemyndigheten synes i bakgrunnen, med den tohodede russiske ørnen. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

– Det er mange som er skeptiske til krigføringen, men vi skal ikke glemme at synet på USA er felles for Kina, Russland og flere av de store viktige landene i asia, afrika og latinamerika.

For ifølge Tønnesson frykter Kina at USA ønsker å gjøre det samme i deres nærområder som de når gjør i Ukraina: gjennom å forsyne Zelenskyj og Ukrainerne med våpen, bygger de opp en farlig motstander for Putin rett ved grensen til Russland.

– Kina og flere av de andre ladnene ser på USA som en aktør som ønsker å gjøre det samme i deres nærområder. Derfor ønsker de absolutt ikke at USA skal vinne en stedfortrederkrig mot Russland.

Spenning i salen

Så når Putin holder talen sin i St. Petersburg, er det ikke Vesten han henvender seg til.

– Putin ønsker å påvirke Kina til å gi dem økonomisk støtte, forklarer Tønnesson.

Men tross ledervennskapet tror Tønnesson Kina er skeptiske til å sende store investeringer inn i den russiske økonomien.

Mens konferansen pågår i St. Petersburg, fortsetter krigen i det østlige Ukraina for fullt. Dersom Putin skal vise fredsvilje slik Kina ønsker i sin tale, er det ikke ved å trappe ned krigsinnsatsen. Foto: Aris Messinis / Reuters / NTB

– Den er for ensidig, det er ikke en trygg investering, de er ikke villige gi bort penger.

Det gode forholdet mellom de to lederne tilsier likevel at kommunikasjonen fortsatt er på plass. Spesielt de sentralasiatiske landene vil veie ordene til Putin for å skjønne om han og stormakten Kina kan ha kommet til en enighet. En plan om en gassledning er et slikt signal.

Må overbevise

I bakgrunnen raser krigen i Ukraina. Konferansen startet den 15. juni, og samme dag angrep russiske tropper delstaten Luhansk fra ni kanter samtidig, ifølge Ukrainas militærsjef Valery Zaluzhuny. Russland kontrollerer allerede store deler av Donbas og Luhansk.

Hva kan Putin si til næringslivslederne om verdensøkonomien som vil gjøre inntrykk på dem, hvis det ikke er snakk om fred eller en eksplisitt økonomisk allianse med Kina?

– Det måtte være å overbevise om at de klarer seg, og at landet har en økonomi det går an å investere i på tross av de vestlige sanksjonene. Til en viss grad har han rett i det.