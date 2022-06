Amber Heard: – Det finnes en perm fra starten av forholdet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Amber Heard (36) har stilt opp i et timelangt intervju på NBC. Her forteller hun om et bevis som juryen ikke fikk se.

Gjennom uken som har gått har NBC sluppet små drypp fra et timelangt intervju med skuespiller Amber Heard.

Det er «Today»-reporteren Savannah Guthrie som har intervjuet skuespilleren.

I dag slapp TV-kanalen endelig hele intervjuet med skuespilleren, og her fortalte Heard blant annet at det finnes en perm med notater fra legen hennes.

– Det finnes en perm med notater som legen min har skrevet fra 2011 da forholdet vårt begynte og flere år fremover. Det var legen min som jeg meldte fra om overgrepene til, sa Heard i intervjuet.

Notatene ble aldri fremlagt for juryen.

Dommeren i saken ekskluderte de på grunn ab hørselsmål, ifølge NBC.

Intervjuet kommer i kjølvannet av rettsaken mellom henne og Johnny Depp. Juryen landet på at Heard bevisst hadde ærekrenket eksmannen, og må betale han nærmere 100 millioner kroner. Heard fikk medhold på et av punktene sine.

Juryen landet på at Heard bevisst hadde ærekrenket eksmannen Johnny Depp. Foto: Joel Ryan

Urettferdig

Under intervjuet sa Heard at hun ikke klander juryen for å ha tatt side med Depp.

– Jeg forstår det faktisk. Han er en elsket karakter, og folk føler at de kjenner ham. Han er en fantastisk skuespiller, sa hun.

Mens rettsaken pågikk, så det ut til at folket favoriserte Depp i sosiale medier. TikTok-hashtaggen «Justice for Amber Heard» fikk 27 millioner visninger, mens «Justice for Johnny Depp» fikk 20 milliarder visninger mens rettsaken pågikk.

Heard sa at hun ikke tar det personlig, men synes likevel at stormen som har vært rettet mot henne i sosiale medier har vært urettferdig.

– Selv de som er sikre på at jeg fortjener alt dette hatet, og som tror at jeg lyver, kan vel ikke se meg i øynene å si at representasjonen i sosiale medier har vært rettferdig, sa hun.

Til og med utenfor rettssalen ble Heard møtt av Depp-fans, som viste sin støtte til skuespilleren.

– Hver dag gikk jeg gjennom tre, fire, noen ganger seks blokker, som var omringet av folk som holdt skilt der det stod: «Brenn heksa» og «Død over Amber».

Amber Heard kaller stormen hun stod i i sosiale medier for urettferdig. Foto: STEVE HELBER

Fulgte bevisene

Juryen på sin side, benekter for at de har blitt påvirket eller bestukket.

– Det er ikke sant. Sosiale medier påvirket oss ikke. Vi fulgte bevisene. Vi tok ikke hensyn til noe utenfor rettssalen, sier ett av jurymedlemmene i et intervju med Good Morning America.

Heard innrømmer at også hun sa og gjorde ting som var galt, mens hun var i forhold med Depp, men holder fast ved at hun har fortalt sannheten.

– Det var veldig, veldig giftig. Vi var forferdelig mot hverandre. Jeg gjorde mange feil, men jeg har alltid fortalt sannheten, sa Heard.