Trente ukrainske soldater: – Krigens brutalitet er at folk dør

Norske soldater har i en lengre periode oppholdt seg i Tyskland, der de har trent opp ukrainske soldater i bruk av artillerivognene Norge har donert til Ukraina.

Utdanningen har vært kort og effektiv med mål om å sette ukrainerne i stand til å bruke og vedlikeholde utstyret.

Nå er soldatene tilbake i Norge, med sterke inntrykk i bagasjen. TV 2 møter en av dem, som er tilknyttet Artilleribataljonen. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker Forsvaret at soldatens identitet holdes skjult.

– Vi visste ikke helt hva som ville møte oss, men nervene roet seg ganske fort når vi møtte ukrainerne som var glade for å få opplæring i nye artillerivåpenet, sier den norske soldaten til TV 2.

Han beskriver de ukrainske soldatene som svært lærevillige og med iver etter å bli best mulig på den korte tiden de hadde til rådighet.

OPPLÆRING: En norsk soldat underviser en ukrainsk soldat i bruken av kanonen på en artillerivogn av typen M109. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Givende

– Det var givende å lære bort noe vi har brukt så lang tid på å mestre selv. Å vite at det vi har lært og trent på i Norge sitter så godt at vi kan lære det bort hurtig og godt til andre gir mestring, sier den norske soldaten.

Samtidig forteller han at det lå et alvor i luften under hele opplæringsperioden, noe man spesielt kunne merke på de ukrainske soldatene.

Selv om oppdraget er løst for de norske soldatene, tenker han fortsatt på ukrainerne han møtte i Tyskland, som nå kjemper videre i Ukraina.

– Det er dessverre realiteten i det vi holder på med. Man tenker på det og lurer på hvordan det går. Så må de løse det best mulig, og så håper man det går bra med folk, men krigens brutalitet og realitet er at folk dør, sier han.

MENINGSFYLT: Den norske soldaten foreller at møtet med de ukrainske soldatene har gjort inntrykk .. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Et viktig oppdrag

Sjef for Brigade Nord, Pål Berglund, mener det norske bidraget er viktig. Han tror den norske innsatsen kan utgjøre en forskjell på den ukrainske slagmarken, i tillegg til at Norge henter viktige erfaringer fra oppdraget.

– Ukraina ber om all den hjelp de kan få og det trenger de også. Sånn at det vil utgjøre en viktig forskjell for dem som står i en svært alvorlig situasjon på bakken, så jeg tror ikke vi skal undervurdere viktigheten av oppdraget, understreker Berglund.

– Kan det være problematisk at Norge som nasjon aktivt gir militær opplæring til ukrainske soldater?

– Det er klart at beslutningen om å donere materiell til Ukraina og opplæring er en politisk beslutning for Norge. Vi løser de oppdragene vi blir pålagt, men det mest alvorlige her er at Russland i 2022 har gått til angrep på et annet europeisk land. Det er det som er det viktigste å reagere på. Det at Vesten står samlet imot, mener Norge det er viktig å gjøre.

Torsdag åpnet forsvarsminister Bjørn Arild Gram opp for videre trening av ukrainske soldater, og han «utelukker ikke» at de kan foregå på norsk jord. Gram har tidligere avvist at dette var aktuelt.

Brigadesjefen mener det er for tidlig å gå konkret inn på hva eventuelle fremtidige materielldonasjoner skal være, men er tydelig på at Forsvaret skal klare å løse de oppdrag som måtte komme.

– De norske soldatene er profesjonelle og motivert for en meningsfylt oppgave. Det er noe Norge kan være stolt av, sier han til TV 2.

Totalt har Norge donert 22 artilleriskyts av typen M109. Dette i tillegg til utstyr, reservedeler og ammunisjon.

NYTT ARTILLERI: Forsvaret har i dag nye artillerivogner av typen K9 som har erstattet den tidligere modellen M109. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Norge henter erfaringer fra slagmarken

Berglund forteller at Forsvaret har omskolert flere ukrainske artilleribataljoner. Disse skal ha tung kamperfaring og ha deltatt i slag i blant annet Kiev og Donbass.



Det gir de norske soldatene relevante førstehåndskilder på hvordan krigen har uspilt seg på bakken i Ukraina.

– De ukrainske styrkene har tilpasset seg en vestlig modell i sin krigføring. Det har vist seg å være en svært effektiv taktikk, der større forband med soldater, stridsvogner, artilleri og andre kapasiteter i et samspill, påfører fienden store tap, sier han.

Artilleri - som er det våpensystemet norske soldater har gitt opplæring på - skal være blant de våpentypene som påfører russiske styrker på bakken i Ukraina størst tap.

Brigadesjefen forklarer at dette er svært nyttige erfaringer for Forsvaret og som bekrefter at det systemet de opererer etter i dag fungerer.