Analytikeren om den økonomiske situasjonen: – Slapp av, det blir ikke krise

De siste tallene til SSB viser en inflasjon på 5,7.

Strømprisene øker, drivstoffprisene øker og det er varslet en rekke rentehevinger den neste tiden, både i Norge og ellers i verden.

Storbritannia satte torsdag opp styringsrenten fra 1,0 til 1,25, mens den amerikanske sentralbanken tok grep onsdag.

Ifølge rente- og valuta-analytikar i Sparebanken Vest, Remy Bilsback, er det ikke unaturlig det som nå skjer.

– Før covid-19 satte man ned renten, trykket penger, trykket inn gasspedalen, fordi man ønsket å få opp aktiviteten, sier han.

– Nå ønsker man å bremse aktiviteten, som er alt for høy. Etterspørselen er høy, inflasjonen er høy, og da må man slippe gasspedalen og trykke inn bremsen. Da settes renta opp. Det er det vi ser nå, sier han.

– Mindre og mindre

Det er derfor ikke unaturlig å tenke at den gjengse nordmann vil kjenne at innholdet i lommeboka vil skrumpe inn mer og mer i tiden som kommer.

– Så det de i praksis gjør, er så ta fra oss penger og gi oss litt dårligere tidere?

– Ja, folk skal bruke mer penger på renter, fordi de ønsker å få ned aktiviteten. Det er ikke slik at sentralbanken ønsker å forårsake veldig dårlige tider, bare å kunne lande det så det blir litt trangere. Folk vil nok få mindre og mindre å rutte med utover høsten og over til nyåret, sier han.

Han legger likevel ikke skjul på at det kan være vanskelig å treffe helt presist.

– De kan ikke trylle heller, sier han.

Høyere arbeidsledighet

Analytikeren mener det i tillegg til dårligere tider for privatøkonomien, vil bli høyere arbeidsledighet.

– Alle undersøkelser peker på at etterspørselen og lønnsomheten skal ned. Det jeg tror er at etterspørselen kommer til å falle mer enn vi kanskje tror, det tror jeg handler om det som skjer ellers i verden. Det vil påvirke etterspørselen etter norske varer, sier han.

Bilsback er likevel tydelig på at det ikke er noe poeng å svartmale bildet.

– Det kommer til å bli dåligere fart i økonomien, men det kommer ikke til å bli noen krise, ikke slik det ser ut nå, understreker han.

Her får han støtte fra Roger Berntsen, analysesjef hos Netfonds.

– Det blir noen tøffe tak framover, man må være forberedt på dårligere tider, men verden vil ikke rakne, understreker han.

Svak kronekurs

Bilsback understreker også at den norske krona nok vil holde seg lav gjennom sommeren.

– Vi er en liten, åpen økonomi. Penger som vanligvis kommer inn i gode tider, går ut nå. Svak krone vil vi nok ha gjennom hele sommeren, og kunne påvirke de av oss som eventuelt skal utenlands, sier han.

Han peker på at for eksempel Sveits nå har satt opp renta for første gang på 15 år.

– De er vanligvis veldig opptatt av valuta-kursen sin, nå har de kastet det, og har de samme problemene som resten av verden – at prisene stiger uforholdsmessig mye, sier han.

Han understreker at vi vil se at sentralebanker over hele verden setter opp renten jevnt og trutt den neste tiden.